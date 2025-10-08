دهمرده: ۲ میلیون تن محصول پاییزه در سیستان و بلوچستان برداشت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دهمرده گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده برای کشت محصولات پاییزه سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن محصول از مزارع استان برداشت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با هدف ارتقای امنیت غذایی و بهره‌وری منابع، کشت ۱۱۵ هزار هکتار محصول پاییزی در استان برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: با اجرای طرح‌های حمایتی و الگوی جدید کشت متناسب با شرایط اقلیمی، انتظار می‌رود میزان تولید در مزارع پاییزه به بیش از دو میلیون تن برسد.

دهمرده با اشاره به کاهش ۷۲ درصدی نزولات آسمانی بیان کرد: سیاست‌های جدید وزارت جهاد کشاورزی با تکیه بر الگوی کشت، تولید را بر پایه مؤلفه‌های اقتصادی و نیاز بازار هدایت می‌کند تا بهره‌وری و استفاده بهینه از نهاده‌ها افزایش یابد.

وی از توزیع بیش از ۸ هزار تن انواع کودهای شیمیایی شامل اوره، فسفاته و پتاسه در سطح استان خبر داد و گفت: سهمیه کل کود برای این فصل ۴۸ هزار تن است که توزیع آن به‌صورت مستمر ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: همچنین بیش از ۲۵۰۰ تن بذر اصلاح‌شده و گواهی‌شده گندم و دانه‌های روغنی برای افزایش عملکرد و اطمینان از کیفیت تولید تأمین شده است.

وی با بیان اینکه سطح ابلاغی الگوی کشت استان ۱۵۰ هزار هکتار است که ۱۱۵ هزار هکتار آن به محصولات پاییزه اختصاص دارد، گفت: در این طرح کاهش سطح محصولات آب‌بر مانند برنج و هندوانه و توسعه کشت محصولات اساسی و مقاوم به خشکی همچون گندم، جو و دانه‌های روغنی دنبال می‌شود.