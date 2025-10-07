تخصیص اعتبار ۲۰ هزار میلیاردی برای مهار مشکلات محیط زیستی جنوب شرق

حسن وحید در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرحهای مقابله با بحرانهای زیست محیطی در استان سیستان و بلوچستان، گفت: امروز تفاهمنامهای با همکاران عزیزمان در قرارگاه بسیج سازندگی امضا کردیم که بر اساس قرارداد منعقد شده قبلی، قرار بر این شد که بعضی از مناطق اجرایی بحرانی در سطح استان، تحت پوشش این طرح قرار گیرند.
معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: این مناطق شامل منطقه سیستان، چابهار، عارضه گرگرا در منطقه دشتیاری، سراوان و ایرانشهر هستند که واقعاً بحرانهای شدیدی در آنها وجود دارد.
وی بیان کرد: این اقدامات در قالب یک طرح مدون تحت عنوان مدیریت جامع حوزه آبخیز سیستان که توسط همکاران عزیزمان در اداره کل منابع طبیعی استان سیستان تدوین شده، انجام خواهد شد.
وحید تصریح کرد: طرحهای اجرایی امروز رسماً به قرارگاه سازندگی بسیج سازندگی در سطح کشور تحویل داده شد و انشاءالله بتوانیم در قالب این تفاهمنامه، این طرحها را حداکثر ظرف سه یا چهار سال اجرایی کنیم.
معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور خاطرنشان کرد: اعتباری که فعلاً برای این مسئله بر اساس ظرفیتهای پروژه در این مرحله در نظر گرفته شده است، حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال است.
