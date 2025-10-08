  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۹

جشن روز جهانی کودک در شهرستان مهرستان برگزار شد

جشن روز جهانی کودک در شهرستان مهرستان برگزار شد

مهرستان - جشن روز جهانی کودک در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مهرستان با حضور جمعی از دانش آموزان و مسئولان این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشن روز جهانی کودک صبح چهارشنبه با برنامه‌های متنوعی از جمله اجرای مسابقه، سرود، دکلمه‌خوانی و مسابقه نقاشی با حضور دانش آموزان و جمعی از مسئولان در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان مهرستان برگزار شد.

فضای شاد و صمیمی جشن، شور و نشاط خاصی به کودکان بخشید و فرصتی برای بروز استعدادهای آنان فراهم آورد.

جشن روز جهانی کودک در شهرستان مهرستان برگزار شد

نیلوفر داشاد، مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مهرستان، با اشاره به اهمیت توجه به حقوق و نیازهای کودکان گفت: هدف از برگزاری این برنامه‌ها، تقویت روحیه خلاقیت و خودباوری در میان کودکان و نوجوانان و فراهم کردن زمینه‌ای برای پرورش استعدادهای آنان است.

در پایان این جشن به نفرات برتر مسابقات فرهنگی و هنری جوایزی اهدا شد.

کد خبر 6616021

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها