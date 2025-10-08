جشن روز جهانی کودک در شهرستان مهرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن روز جهانی کودک صبح چهارشنبه با برنامه‌های متنوعی از جمله اجرای مسابقه، سرود، دکلمه‌خوانی و مسابقه نقاشی با حضور دانش آموزان و جمعی از مسئولان در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان مهرستان برگزار شد.

فضای شاد و صمیمی جشن، شور و نشاط خاصی به کودکان بخشید و فرصتی برای بروز استعدادهای آنان فراهم آورد.

نیلوفر داشاد، مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مهرستان، با اشاره به اهمیت توجه به حقوق و نیازهای کودکان گفت: هدف از برگزاری این برنامه‌ها، تقویت روحیه خلاقیت و خودباوری در میان کودکان و نوجوانان و فراهم کردن زمینه‌ای برای پرورش استعدادهای آنان است.

در پایان این جشن به نفرات برتر مسابقات فرهنگی و هنری جوایزی اهدا شد.