به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش حسن‌نژاد در سخنانی، اظهار داشت: استان لرستان دارای بیش از ۱۳۰ رودخانه دائمی و فصلی و چهار رودخانه اصلی است که طول مجموع آن‌ها به ۹ هزار کیلومتر می‌رسد. متوسط تولید آب‌های سطحی استان در درازمدت ۷۹۷۴ میلیون مترمکعب است که شامل دو حوضه آبریز کرخه و کارون بزرگ می‌شود.

وی تصریح کرد: بر اساس آماربرداری سراسری دور سوم، در مجموع ۷۲۴.۴ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی (چاه و قنات) در بخش‌های شرب، صنعت و کشاورزی مصرف می‌شود. در این میان، مصارف آب کشاورزی با حدود ۶۱۹ میلیون مترمکعب، بیشترین سهم برداشت را به خود اختصاص داده است، از سوی دیگر، بر اساس همین آمار، از ۴۴۲ میلیون مترمکعب آب استحصالی از منابع آب سطحی، ۳۸۳ میلیون مترمکعب در بخش کشاورزی استفاده می‌شود. این آمار بیانگر آن است که مصارف کشاورزی از منابع آب سطحی و زیرزمینی باید به‌طورجدی مدیریت و بر اساس تخصیص‌های در نظر گرفته شده، کنترل شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با اشاره به وظایف وزارت نیرو گفت: میزان تخصیص آب برای محصولات کشاورزی بر اساس پتانسیل تجدیدپذیر سطحی در حوضه آبریز توسط وزارت نیرو تعیین و به سازمان جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود تا این سازمان الگوی کشت را بر اساس میزان تخصیص آب اعلامی، قبل از شروع کشت جدید به کشاورزان معرفی کند.

حسن‌نژاد، تأکید کرد: باتوجه‌به کاهش نزولات جوی، خشکسالی‌های اخیر و افت ذخایر آبی، ضروری است تمام دستگاه‌های اجرایی ذیمدخل، کشاورزان و بهره‌برداران با این شرکت همکاری و مشارکت داشته باشند تا بتوان با کنترل و مدیریت مصارف، به‌ویژه در بخش کشاورزی، از پیامدهای جدی کم‌آبی و زیست‌محیطی جلوگیری کرد.

وی بیان داشت: باتوجه‌به تخلیه کامل سد «ایوشان» برای تأمین آب‌کشت‌های سال جاری، حقابه زیست‌محیطی رودخانه و همچنین پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر وضعیت نامناسب بارندگی‌ها در پاییز امسال، در سال ۱۴۰۵ امکان تأمین آب‌کشت‌های بهاره وجود نخواهد داشت؛ لذا کشاورزان نسبت به کشت پاییزه اقدام و از آیش گذاشتن اراضی برای کشت بهاره خودداری کنند.