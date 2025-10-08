به گزارش خبرنگار مهر، هاشم امینی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از شروع عملیات اجرایی پروژه آب‌شیرین‌کن شهر کرند خبر داد و گفت: این پروژه طی سه ماه آینده کلید می‌خورد.

وی افزود: این طرح که به منظور رفع بحران کم‌آبی در روستاهای انتهای شبکه شهرستان گنبدکاووس طراحی شده، با تخصیص اعتبار اولیه و همکاری مسئولان استانی، گامی مهم در تأمین آب پایدار برای جمعیت روستایی منطقه محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور در بازدید خود از پروژه، با اشاره به وجود بیش از ۳۶ هزار مشترک روستایی و کمبود شدید آب در این مناطق گفت: با همراهی مسئولان استان و نمایندگان مجلس، تصمیمات جدی برای حل مشکلات آب اتخاذ شده است.

وی افزود: وزارت نیرو پروژه انتقال آب از سد نرماب را به عنوان راهکار بلندمدت در دست اجرا دارد که با پیگیری‌های وزیر نیرو روند اجرای آن تسریع شده است.

امینی همچنین از اقدامات کوتاه‌مدت برای بهبود وضعیت آبرسانی در روستاها خبر داد و گفت: نشست‌های ویژه‌ای در تهران برای تأمین منابع مالی پروژه‌ها از محل بودجه محرومیت‌زدایی، تنش آبی و کمک خیرین برگزار خواهد شد تا روند اجرای پروژه‌ها شتاب بگیرد.

وی تأکید کرد: پروژه آب‌شیرین‌کن کرند، یکی از مطالبات دیرینه مردم، اکنون به مرحله نهایی رسیده و با اعتبار اولیه پنج میلیارد تومانی از محل توازن منطقه‌ای و بودجه مدیریت بحران استان، عملیات اجرایی آن به زودی آغاز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: امید است با این اقدام، مشکل تأمین آب شرب و کشاورزی در نوار مرزی شهرستان گنبدکاووس به صورت پایدار حل شود.