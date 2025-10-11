به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت ذخایر آبی سدهای استان اصفهان به مرحله‌ای بحرانی رسیده و نگرانی‌ها درباره تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت در این استان و مناطق همجوار شدت گرفته است.

مجموع ظرفیت کل سدهای استان اصفهان یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون مترمکعب است اما حجم آب موجود در هفت سد استان به حدود ۲۲.۶۵ میلیون مترمکعب رسیده که نشان‌دهنده کاهش چشمگیر ذخایر آبی است.

در حال حاضر سد حنا در سمیرم با ظرفیت ۵۰ میلیون مترمکعب تنها ۲.۵ میلیون مترمکعب آب دارد. سد خمیران با ظرفیت ۷.۱ میلیون مترمکعب، هم‌اکنون ۰.۶۵ میلیون مترمکعب آب ذخیره کرده است.

سد گلپایگان با ظرفیت ۳۶ میلیون مترمکعب، ۸.۶ میلیون مترمکعب آب دارد و سد باغکل در خوانسار با ظرفیت ۵.۸ میلیون مترمکعب، تنها ۰.۸ میلیون مترمکعب آب ذخیره دارد.

سد قره‌قاچ در سمیرم با ظرفیت ۲۳ میلیون مترمکعب، ۷.۳ میلیون مترمکعب و سد کمانه با ظرفیت ۴.۸ میلیون مترمکعب، ۲.۴ میلیون مترمکعب آب دارد. سد آغچه نیز با ظرفیت ۲.۷ میلیون مترمکعب، تنها ۰.۴ میلیون مترمکعب آب ذخیره کرده است.

در این میان، سد زاینده‌رود که تأمین‌کننده آب شرب، بهداشت، کشاورزی و صنعت بیش از پنج میلیون نفر در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد و کاشان است، با ظرفیت کلی حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب، هم‌اکنون تنها ۱۶۹ میلیون مترمکعب آب دارد که معادل ۱۲ درصد ظرفیت آن است. این وضعیت نشان‌دهنده عمق بحران آبی در منطقه‌ای است که شریان حیاتی چندین استان به آن وابسته است.

پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی نیز حاکی از شرایط کم بارشی تا اواخر پاییز امسال است. هواشناسی اعلام کرده است که بارش‌های پاییزی در استان اصفهان و به ویژه سرشاخه‌های حوضه آبریز زاینده‌رود کم تر از حد معمول و در زمستان در حد نرمال (معمول) خواهد بود.

در همین ارتباط حجت‌الاسلام نقدعلی رئیس مجمع نمایندگان اصفهان هشدار داده که بحران آب در این استان فراتر از یک مشکل استانی بوده و به یک معضل ملی و بین‌حوضه‌ای تبدیل شده است.

وی تأکید کرد: اگر روند کنونی ادامه یابد، در سه ماه آینده چندین استان و شهر با مشکل جدی در تأمین آب شرب مواجه خواهند شد.

حجت‌الاسلام نقدعلی افزود: اصفهان زودتر از سایر مناطق کشور خطر کمبود آب را احساس کرد اما متأسفانه تلاش‌های ما برای تأمین نیازهای اولیه استان گاهی به سوءتفاهم و اتهام زیاده‌طلبی منجر شده است.

وی با اشاره به تخلیه کامل منابع آبی در برخی استان‌ها، بر ضرورت عزم ملی و همکاری‌های بین‌استانی برای حل این چالش تأکید کرد و هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند پیامدهای جدی برای کل کشور به دنبال داشته باشد.

کارشناسان معتقدند که مدیریت بهینه منابع آب، اصلاح الگوی مصرف و همکاری بین‌استانی تنها راه‌حل‌های ممکن برای جلوگیری از تشدید این بحران هستند. کاهش شدید ذخایر آبی سدهای استان اصفهان زنگ خطری است که توجه فوری مسئولان و برنامه‌ریزی‌های کلان ملی را طلب می‌کند.