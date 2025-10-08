کشف ۱۰ تن مواد مخدر و دستگیری ۱۶ هزار خرده فروش و معتاد متجاهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ایرج کاکاوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا به تشریح جزییات اجرای مرحله بیست و یکم از طرح آرامش در شهر پرداخت و اظهار کرد: بیست و یکمین مرحله از طرح آرامش در شهر به مدت چهار روز از پنجم لغایت هشتم مهرماه سال جاری، پس از هماهنگی با مراجع قضایی و بهره گیری از تمام استعداد و ظرفیت های درون و برون سازمانی در سراسر کشور، به مرحله اجرا درآمد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در ادامه به تشریح نتایج حاصل از اجرای موفقیت آمیز مرحله بیست و یکم طرح آرامش در شهر پرداخت و اضافه کرد: از زمان اجرای این طرح ظرف چهار روز، با تلاش و پیگیری شبانه روزی همکارانمان در رده‌های تخصصی مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور و نیز همکاری سایر رده‌های انتظامی، بیش ۱۱ هزار و ۱۲ نفر معتاد متجاهر و ۵ هزار و ۶۷۰ نفر خرده فروش مواد مخدر در معابر عمومی و نقاط آلوده شهرها شناسایی، جمع آوری و دستگیر شدند.

سردار کاکاوند در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: علاوه بر کشف قریب به ۱۰ تن انواع مواد مخدر، دستگیری ۲۵۳ نفر قاچاقچی، انهدام ۴۱ باند خرد و کلان قاچاق مواد مخدر و دستگیری ۴ هزار و ۳۸۰ نفر از مرتبطین(نگهدارنده، حمل کننده و...) از نتایج و دستاوردهای دیگر این مرحله از اجرای طرح آرامش در شهر می‌باشد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در خاتمه با اشاره به اینکه مبارزه با اعتیاد نیازمند عزم همگانی و مشارکت اجتماعی شهروندان است، اظهارکرد: از شهروندان تقاضا داریم همچون گذشته با پلیس همکاری کرده و هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند.