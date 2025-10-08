لزوم توجه و تمرکز در حوزه پیشگیری از اعتیاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ جلسه کمیته پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر در سالن جلسات این ستاد به ریاست زهرا عابدینی؛ سرپرست اداره کل پیشگیری و نمایندگان دستگاههای تخصصی با هدف بررسی اقدامات پیشروی ۶ ماهه در حوزه پیشگیری و امضای تفاهمنامههای همکاری بین ستاد مبارزه با مواد مخدر و دستگاههای تخصصی برگزار شد.
عابدینی در این جلسه با اشاره به اهمیت توجه به رویکرد پیشگیری در حوزه مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری بر تمرکز ۵۰ درصد اقدامات مربوط به مبارزه با مواد مخدر بر مقوله پیشگیری از اعتیاد، یادآور شد: عدم توجه و تمرکز لازم در حوزه پیشگیری منجر به افزایش ضریب شیوع اعتیاد و وارد شدن صدمات بعدی در حوزه درمان است.
وی با تقدیر از اقدامات گذشته تصریح کرد: در فصل جدید مدیریتی در ستاد مبارزه با مواد مخدر و با عنایت به الزامات تعیین شده در ماده ۸۵ برنامه هفتم و سیاستهای ابلاغی و تأکیدی دکتر حسین ذوالفقاری؛ نماینده محترم رئیسجمهور و دبیرکل ستاد در حوزه پیشگیری، رویکردهای تحولی در این حوزه با تمرکز بر راهبرد سیاست یکپارچهسازی ظرفیتهای بینبخشی و تقویت همافزاییهای مدیریتی، بر پایه الگوی ائتلافی بین دستگاهی با تمرکز بر چهار بخش مهم محیطهای آموزشی (مدارس و دانشگاه ها)، محیطهای کاری، خانواده و محلات، مورد توجه جدی در سیاستگذاریها و برنامههای پیشرو خواهد بود.
سرپرست اداره کل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر مهمترین الگوی مد نظر در سیاستگذاریهای پیشگیرانه در حوزه مواد مخدر را مبتنی بر «راهبرد آگاهی بخشی عمومی و اصلاح نگرش اجتماعی نسبت به مواد مخدر» در جهت تحقق هدف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه (کاهش ۱۰ درصدی اعتیاد در پایان برنامه هفتم) دانست و بیان کرد که اهداف مورد نظر در بستر آموزشهای مستقیم و غیر مستقیم، تبلیغات محیطی، فرهنگسازی مبتنی بر الگوهای باورپذیر فرهنگی و با بهرهگیری از ابزارهای نوین و هوشمند علمی، هنری و فرهنگی و آموزشی در محیطهای مختلف بهویژه در بخش خانواده، مدارس و دانشگاهها در کنار محیطهای شغلی، پیگیری خواهد شد.
عابدینی بر توجه به استفاده از الگوهای موفق دنیا در امر پیشگیری از شیوع اعتیاد در کشور و بهرهمندی از ظرفیت تشکلهای مردمنهاد و نهادهایی نظیر کانونهای مساجد با رویکرد محلهمحوری و بهرهندی از ظرفیت حوزه مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی در تأمین منابع مالی، اشتغالزایی و تقویت حمایتهای اجتماعی، تأکید کرد.
در ادامه این جلسه، نمایندگان دستگاهها به بیان دیدگاههای خود پیرامون موضوع جلسه پرداخته و بر توجه به منابع بودجه، زمانبندی تأمین منابع مالی مرتبط با اجرای برنامههای مربوطه، توجه به اولویت پیشگیری بر سایر اقدامات، لزوم تنظیمگری و همافزایی مؤثر ستاد در امر پیشگیری، غلبه رویکرد آموزش بر سایر برنامهها، لزوم تجدیدنظر در برنامههای که فاقد اثربخشی لازم بودهاند و همچنین اهمیت بروزرسانی پیمایش شیوعشناسی تاکید کردند.
نظر شما