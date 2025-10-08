  1. استانها
فتاحی: گرمی رتبه اول کاهش تصادفات درون‌شهری در اردبیل را کسب کرد

اردبیل-رئیس پلیس راهور استان اردبیل گفت:شهرستان گرمی رتبه اول در کاهش تصادفات درون شهری در استان اردبیل را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت فتاحی صبح چهارشنبه در جلسه شورای راهبری تصادف استان اردبیل اظهار کرد: شهرستان گرمی در کاهش تصادفات و حوادث رانندگی منجر به فوت درون شهری در شش ماهه نخست سالجاری رتبه اول استان را اخذ کرد.

وی افزود: در این زمینه زحمات شورای ترافیک شهرستان چشمگیر بوده است که این امر علاوه بر زحمات پلیس، نتیجه سیاست‌گذاری شورای ترافیک شهرستان و اجرای آن توسط اعضای شورا بوده است .

رئیس پلیس راهور استان اردبیل گفت: مدیریت شورای ترافیک شهرستان بویژه فرماندار گرمی در حوزه پشتیبانی و اجرایی تصمیمات نقش مؤثری دارد و درسایه ساماندهی حوزه حمل و نقل و ترافیک شهری که در گرمی انجام شده نتایج مثبت و بهتری حاصل شده است.

