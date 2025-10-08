به گزارش خبرگزاری مهر،حجت فتاحی صبح چهارشنبه در جلسه شورای راهبری تصادف استان اردبیل اظهار کرد: شهرستان گرمی در کاهش تصادفات و حوادث رانندگی منجر به فوت درون شهری در شش ماهه نخست سالجاری رتبه اول استان را اخذ کرد.

وی افزود: در این زمینه زحمات شورای ترافیک شهرستان چشمگیر بوده است که این امر علاوه بر زحمات پلیس، نتیجه سیاست‌گذاری شورای ترافیک شهرستان و اجرای آن توسط اعضای شورا بوده است .

رئیس پلیس راهور استان اردبیل گفت: مدیریت شورای ترافیک شهرستان بویژه فرماندار گرمی در حوزه پشتیبانی و اجرایی تصمیمات نقش مؤثری دارد و درسایه ساماندهی حوزه حمل و نقل و ترافیک شهری که در گرمی انجام شده نتایج مثبت و بهتری حاصل شده است.