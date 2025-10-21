  1. استانها
  2. اردبیل
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۱

نوروزی: سانحه رانندگی در پارس‌آباد دو کشته بر جای گذاشت

نوروزی: سانحه رانندگی در پارس‌آباد دو کشته بر جای گذاشت

پارس‌آباد – رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان پارس‌آباد از جان‌باختن دو نفر در سانحه رانندگی در جاده پارس‌آباد خبر داد.

نجف نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعداز ظهر شنبه بر اساس گزارش مرکز کنترل عملیات اورژانس، بر اثر تصادف دو دستگاه خودروی سواری پراید با یک دستگاه کمپرس، دو نفر جان خود را از دست دادند.
وی افزود: این حادثه در محدوده سه‌راهی فرودگاه به سمت اداره مرکزی شرکت کشت و صنعت مغان رخ داده است. فوتی‌های حادثه پس از رهاسازی توسط اکیپ امدادی پایگاه هلال‌احمر، تحویل مقامات قضائی شدند.
نوروزی با ابراز تأسف از وقوع این سانحه، از شهروندان خواست ضمن رعایت کامل اصول ایمنی، با سرعت مطمئنه رانندگی کنند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.
کد خبر 6629969

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها