نجف نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعداز ظهر شنبه بر اساس گزارش مرکز کنترل عملیات اورژانس، بر اثر تصادف دو دستگاه خودروی سواری پراید با یک دستگاه کمپرس، دو نفر جان خود را از دست دادند.

وی افزود: این حادثه در محدوده سه‌راهی فرودگاه به سمت اداره مرکزی شرکت کشت و صنعت مغان رخ داده است. فوتی‌های حادثه پس از رهاسازی توسط اکیپ امدادی پایگاه هلال‌احمر، تحویل مقامات قضائی شدند.

نوروزی با ابراز تأسف از وقوع این سانحه، از شهروندان خواست ضمن رعایت کامل اصول ایمنی، با سرعت مطمئنه رانندگی کنند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.