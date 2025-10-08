دریافت 84 MB کد خبر 6615736 https://mehrnews.com/x39fr3 ۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۱ کد خبر 6615736 فیلم سلامت فیلم سلامت ۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۱ اسامی لوازم بهداشتی غیر مجاز اعلام شد روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی تازهای از برخی فرآوردههای آرایشی لب فاقد مجوز و ایمنی را اعلام کرد. کپی شد مطالب مرتبط روز جهانی کودک؛ هر ۴۰ دقیقه خورشید کودکی در غزه غروب میکند صدور مجوز جذب ۶ هزار نیرو در هلال احمر؛ ثبت ۲۱ هزار حادثه طی ۶ ماه ۱۸ هزار و ۹۹ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شد یک علفکش پرخطر حذف شد برچسبها بهداشت کیفیت کالا شبکه بهداشت و درمان فیلم نوشت
