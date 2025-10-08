 ۱۸ هزار و ۹۹ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شد

مرتضی ذاکریان در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: طی این مدت، تعداد ۱۲ هزار و ۸۵۹ مجوز صادر شده و سه هزار و ۲۷۷ درخواست نیز رد شده است.

وی ادامه داد: همچنین هم‌اکنون یک‌هزار و ۶۱۳ درخواست در دست بررسی قرار دارد.

وی افزود: ۷۴ درصد مجوزها به تعداد ۱۲ هزار و ۳۶۴ فقره در مهلت قانونی صادر شده است که نشان‌دهنده روند مثبت و رو به رشد صدور مجوزها در خراسان جنوبی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: مجموع کل درخواست‌های صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها از ابتدای فعالیت سامانه تاکنون ۱۴۰ هزار و ۸ درخواست بوده که از این میزان، ۱۱۰ هزار و ۴۰۳ درخواست منجر به صدور مجوز شده و در مجموع ۷۸ درصد درخواست‌ها به نتیجه رسیده است.

ذاکریـان با اشاره به پراکندگی ثبت درخواست‌ها در شهرستان‌ها گفت: بیشترین درخواست‌های صدور مجوز مربوط به شهرستان بیرجند با چهار هزار و ۷۶۷ درخواست بوده است و پس از آن شهرستان قاین با سه هزار و ۵۷ درخواست و طبس با یک‌هزار و ۹۱۴ درخواست در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی یادآور شد: بیشترین مجوزهای صادره در حوزه‌های پروانه کسب کشاورزی، پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کالاهای تحت نظر دامپزشکی و همچنین احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تأکید کرد: تسهیل‌گری در روند صدور مجوزها و کاهش زمان صدور، یکی از سیاست‌های اصلی وزارت اقتصاد است.