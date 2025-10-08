درآمد نفت خام و میعانات ایران در ۲۰۲۴ به ۴۳ میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، در گزارشی اعلام کرده است که از سال جاری دسترسی به داده‌های مربوط به محصولات نفتی را از دست داده و برآورد درآمد صادرات ایران تنها شامل نفت خام و میعانات گازی می‌شود. این تغییر باعث شده ارقام جدید پایین‌تر از برآوردهای گزارش سال ۲۰۲۴ باشد که درآمد حاصل از مایعات گازی و سایر مشتقات را نیز محاسبه کرده بود.

در گزارش تازه، برای برآورد درآمد، حجم صادرات هر یک از انواع نفت خام ایران در سال مربوطه در قیمت آن ضرب شده و مجموع حاصل به عنوان درآمد اعلام شده است. داده‌های حجم صادرات نفت خام و میعانات ایران تا پیش از ۲۰۲۳ از منبع Energy Intelligence استخراج شده و درآمدها بدون در نظر گرفتن تخفیف‌ها محاسبه شده‌اند.

بر اساس آمار منتشر شده، درآمد صادرات نفت خام و میعانات ایران از ۵۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۱۱ میلیارد در ۲۰۱۹، ۵ میلیارد در ۲۰۲۰، و ۱۹ میلیارد دلار در ۲۰۲۱ رسیده است. این رقم در ۲۰۲۲ با جهش به ۳۸ میلیارد دلار، سپس در ۲۰۲۳ به ۴۲ میلیارد و در ۲۰۲۴ به ۴۳ میلیارد دلار افزایش یافته است.

درآمدهای نفتی و میعانات بخش مهمی از منابع ارزی ایران را تشکیل می‌دهند و هرگونه تغییر در داده‌های آماری بین‌المللی می‌تواند بر تحلیل‌های بازار اثرگذار باشد. در سال‌های اخیر، به دلیل تحریم‌های آمریکا و نبود شفافیت در آمار صادرات، تخمین‌های نهادهایی چون EIA و Energy Intelligence از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. حذف داده‌های مربوط به فرآورده‌های نفتی از محاسبات EIA، به معنای تمرکز صرف بر صادرات نفت خام و میعانات است؛ موضوعی که می‌تواند تصویر محدودتری از کل درآمدهای انرژی ایران به دست دهد و در تحلیل‌های اقتصادی نیازمند لحاظ منابع آماری مکمل باشد.