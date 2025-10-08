به گزارش خبرگزاری مهر،جلسه هیئت عمومی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و حجت الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور برگزار و به پرونده‌های اصراری، کیفری رسیدگی شد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور در ابتدای این جلسه با اشاره به حدیثی قدسی از امام صادق (ع) در خصوص عمل به بایدها و نبایدهای احکام الهی اظهار داشت: الإمامُ الصّادقُ علیه السلام ـ عن آبائه علیهم السلام: أوحَی اللّه ُ إلی نَبِیٍّ مِنَ الأنبیاءِ أن قُلْ لِقَومِکَ: لا تَلبَسُوا لِباسَ أعدائی و لا تَطعموا مَطاعِمَ أعدائی، و لا تُشاکِلُوا بما شاکَلَ أعدائی، فَتَکُونوا أعدائی کما هُم أعدائی. به این معنا که امام صادق علیه السلام ـ به نقل از پدران بزرگوارش علیهم السلام ـ فرمود: خداوند به پیامبر (ص) وحی فرمود که به مردم خود بگو: لباس دشمنان مرا نپوشید، خوراک دشمنان مرا نخورید خود را به شکل و شمایل دشمنان من در نیاورید و راه و روش آنها را نپویید؛ که در این صورت، شما نیز همچون آنها، دشمن من خواهید بود.

رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر حسن انجام فرائض الهی و حفظ کامل حدود و مرزهای اسلام گفت: آیا می‌شود اسلام و قرآن را قبول داشت و در زمره مسلمانان بود، اما اعتقادی به سایر احکام دین نداشت؟! دین اسلام مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها است و اصل سخن این است که باید در برابر فرائض الهی تسلیم محض باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فرارسیدن دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی اظهار کرد: دومین سالگرد این عملیات در حالی فرا می‌رسد که دشمن صهیونیستی همچنان به حملات وحشیانه خود علیه ملت فلسطین در سایه سکوت کشورهای مدعی حقوق بشر ادامه می‌دهد، رژیم جعلی اسرائیل در طول این دو سال جنایت‌ها و وحشی گری‌هایی علیه مردم مظلوم فلسطین و غزه از خود نشان داده است که در تاریخ بشر بی سابقه بوده است، امیدواریم خداوند بشریت را از شر این عناصر خبیث، و ددمنش نجات بخشد و نصرت الهی شامل حال مردم مظلوم فلسطین شود.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان با تسلیت شهادت مظلومانه‌ی روحانی وارسته و مردمی، حاج شیخ ولی‌الله حیدری، امام جماعت مسجد بقیةالله محله‌ی باغ فیض تهران که پنج شنبه گذشته در محراب عبادت و در حال انجام وظیفه الهی خود به شهادت رسید، گفت: این مرحوم به صورت ناجوانمردانه و در حین اقامه نماز ظهر و عصر به شهادت رسید. ایشان یکی از همکاران قضایی ما و قاضی بسیار شایسته‌ای بود، ان شاء الله خداوند این قتل شهادت گونه در محراب مسجد را آغاز آسایش و راحتی ایشان قرار دهد.

گفتنی است رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر تسریع در رسیدگی و اقدام قاطع در برخود با عامل و عاملین این جنایت ادامه داد: روز گذشته برای پیگیری ماجرا و آخرین وضعیت پرونده با مسئول مربوط صحبت کردمو تحقیقات در رابطه با علت حادثه ادامه دارد.

در ادامه جلسه گزارش پرونده اصراری- کیفری قرائت شد.

پرونده با موضوع «تجاوز به عنف» مربوط به شعبه اول دادگاه کیفری استان کرمان به جهت اختلاف با شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور در هیئت عمومی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب کیفری، در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی رأی شعبه اول دادگاه کیفری استان کرمان مستقر در کهنوج مبنی بر احراز بزه مذکور و اعدام آنان با استناد به ماده ۲۱۱ و ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مورد تائید قرار گرفت.

رئیس دیوان عالی کشور پس از پایان رای گیری پرونده اصراری کیفری تاکید کرد: پرونده‌های کیفری در دیوان عالی کشور با توجه به نوع جرم و پیچیدگی آن، سطح‌بندی و در شعب تخصصی، با حضور قضات مجرب رسیدگی می‌شود.