بررسی ۲ پرونده اصراری کیفری در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور در روز سه‌شنبه هجدهم شهرویور ماه برگزار و به دو پرونده اصراری- کیفری رسیدگی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در ابتدای این جلسه با تبریک اعیاد ماه ربیع الاول، اظهار کرد: در آستانه میلاد خجسته رسول مکرم اسلام «رحمة للعالمین» و «خاتم الانبیا» و فرزند گرانقدر ایشان رئیس مکتب حقه جعفریه امام صادق (ع) هستیم، این اعیاد خجسته را به محضر نورانی امام عصر حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و همه امت اسلامی و پیروان راستین امامت و ولایت تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

وی ادامه داد: خداوند متعال در قرآن کریم که کلام وحی است، پیامبر (ص) را با تعابیر بسیار زیبا و معانی بسیار عمیق معرفی نموده است و مقام رسالت، نبوت و امامت را به او اختصاص داده است و با صفات و خصلت‌های ارزشمندی در قرآن از پیامبر اسلام (ص) نام برده شده است، خداوند او را با تعابیری همچون رحمه للعالمین که وجود مبارکش برای کل عالم برکت است و دلگرم کننده، مبشر، رئوف، سراج منیر و غیره یاد می‌کند.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه امیرالمونین (ع) در چندین خطبه از نهج‌البلاغه به توصیف شخصیت پیامبر اکرم (ص) پرداخته است، تصریح کرد: کسی جز امیر المومنین علی (علیه السلام) به عظمت شخصیت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) دست نیافت، از این رو بهترین توصیف از زندگی و شخصیت پیامبر مکرم اسلام را می‌توان در بیان حضرت علی (علیه السلام) مشاهده کرد، مهربانی و عطوفت، دنیاگریزی و معیار راه حق بودن، از مهمترین ویژگی‌های پیامبر (ص) است که در نهج‌البلاغه به آن‌ها اشاره شده است.

وی با اشاره به فرازی از خطبه امیرالمومنین (ع) در بیان ویژگی‌های پیامبر اسلام (ص) مبنی بر اینکه خداوند هیچ موجودی را بهتر از حضرت محمد (ص) نیافریده است، خاطرنشان کرد: امام علی (ع) با تشبیه پیامبر اسلام (ص) به طبیب و پزشکی که با طب خود سخت به دنبال نیازمندان به طبابت روحی می‌شود، رسالت آن حضرت را در معالجه روح و جان انسان‌ها بیان می‌کند و می‌فرماید: "طبیب دوّار بطبّه"، او پزشک بیماری جهل و طبیب اخلاق نکوهیده و پست است و با طبّ خویش در سیر و گردش است، کنایه از این است که وی برای درمان جاهلان و گمراهان خود را عرضه می‌کند و خویشتن را بر این امر منصوب و موظّف داشته است.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: نکته‌ای که در این جا قابل دقت است؛ این است که پیامبر اسلام (ص) بر خلاف عرف طبیبان و پزشکانی که با جسم فیزیکی مردم در ارتباط‌اند و در مطب و محل کار خود به انتظار بیمار می‌نشینند، تا بیماران به آنها مراجعه کنند، این پیامبر است که به سراغ بیماران می‌رود. به بیان دیگر، پیامبر برای رسالتش که درمان بیماری روح و جان مردم است، رسالت فراگیر دارد، و این رسالت اقتضای آن را دارد که او به سراغ مردم برود و به دنبال درمان آنها باشد.

وی در ادامه این جلسه با اشاره به نامگذاری هفته وحدت و اهمیت وحدت کلمه، ادامه داد: حد فاصل میان ۱۲ ربیع الاول تا ۱۷ ربیع الاول به‌عنوان تاریخ ولادت پیامبر اکرم (ص) شناخته می‌شود که با هوشمندی و درایت منحصر به فرد امام خمینی (ره) به عنوان «هفته وحدت» نامگذاری شد. این مهم یکی از مهمترین مؤلفه‌های تحقق انقلاب اسلامی و مورد تاکید و توصیه جدی مقام معظم رهبری است و فرصتی بی‌نظیر برای تقویت وحدت میان مسلمانان است.

رئیس دیوان عالی کشور هفته وحدت را راهبرد اصلی مسلمانان در برابر هجمه‌های دشمنان اسلام خواند و بر لزوم اتحاد میان مسلمانان جهان به معنای واقعی کلمه تاکید کرد و گفت: وحدت امت اسلامی می‌‎تواند در جلوگیری از تفرقه‌افکنی دشمنان کارساز باشد، مسلمانان با تقویت این شاخصه مهم و تمسک به وحدت کلمه مانع تحقق اهداف دشمنان قسم خورده امت اسلامی در ایجاد تفرقه افکنی و نقشه‌ها و توطئه‌چینی‌های استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری همچنین با اشاره به هم‌زمانی و تقارن میلاد پیامبر اسلام (ص) با ولادت امام جعفر صادق (ع) مؤسس مذهب جعفری، تصریح کرد: مکتب تشیع به امام صادق (ع) منتسب است چرا که بیشترین معارف مذهب حقه اسلام در آن زمان با نشر معارف اهل بیت عصمت و طهارت و تربیت شاگردان فراوانی در زمان ایشان بنا نهاده شد، مکتب تشیع عمیقاً مرهون تعلیمات امام صادق (ع) است و این تقارن و هم زمانی ولادت ایشان با میلاد پیامبر اسلام (ص) حاوی پیامی است، ان شاءالله خداوند امت اسلامی را با تمسک به اهل‌بیت (ع) ار این تفرقه که دشمنان به وجود آورده اند نجات دهد.

وی در پایان در خصوص نقض آرا در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گفت: نقض آرا در هیئت عمومی پس از بحث و تبادل نظر به صورت مستند و مستدل صادر می‌شود و برای محاکم بدوی و تجدیدنظر قابل استفاده و بهره‌برداری است.

در ادامه این جلسه گزارش دو پرونده اصراری – کیفری قرائت شد.