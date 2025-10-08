  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۳

نیروی دریایی ۴ کشور ساحلی خزر سند همکاری راهبردی امضا کردند

نیروی دریایی ۴ کشور ساحلی خزر سند همکاری راهبردی امضا کردند

اجلاس فرماندهان نیروی دریایی ارتش کشورهای ساحلی دریای خزر با امضای سند همکاری‌های جامع راهبردی در این پهنه آبی پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی دریایی چهار کشور ساحلی خزر سند همکاری راهبردی امضا کردند. این سند امروز (چهارشنبه) به امضای فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان رسید.

امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در این اجلاس به سن‌پترزبورگ سفر کرده است، به نمایندگی از کشورمان این سند را امضا کرد.

این سند در راستای اراده مقامات عالی کشورهای ساحلی دریای خزر مبنی بر تحکیم و تقویت مناسبات همه‌جانبه به‌ویژه در زمینه امنیت پایدار در این پهنه آبی به امضا رسید.

براساس مفاد این سند، هیچ کشور بیگانه یا قدرت فرامنطقه‌ای اجازه مداخله در امور داخلی دریای خزر را نخواهد داشت.

فرماندهان نیروی دریایی ارتش کشورهای ساحلی خزر تاکید کردند: این دریا متعلق به پنج کشور ساحلی است و بر این اساس، تأمین امنیت و مسائل مرتبط با دریای خزر، تنها با تصمیم کشورهای ساحلی انجام می‌شود.

کد خبر 6615902
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها