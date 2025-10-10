بیش از ۵۰ اقدام حمایتی شهرداری تهران برای بازگشایی مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد همتی سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۹ تهران با اشاره به نقش فعال شهرداری در استقبال از مهر گفت: در مدت اخیر، مجموعه شهرداری منطقه ۱۹ در حوزه‌های عمرانی، ترافیکی، خدمات شهری و اجتماعی اقدامات گسترده‌ای را برای آماده‌سازی مدارس انجام داده است.

وی افزود: در حوزه عمرانی، آسفالت‌ریزی ۲۴ مدرسه و اجرای ایزوگام برای ۱۴ مدرسه در دستور کار قرار گرفت. همچنین در همکاری با آموزش و پرورش، ۱۰ دستگاه پرینتر، ۱۰ تخته هوشمند، ۱۰ ویدیو پروژکتور و ۱۰ قلم نوری تهیه شده و در حال تحویل به مدارس است.

همتی ادامه داد: چهار دستگاه کپی حرفه‌ای و ۱۰۰ صندلی آزمون دانش‌آموزی نیز خریداری شده و در حال نصب و تحویل است. این اقدامات با هدف ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و رفاهی مدارس صورت گرفته است.

وی همچنین به حمایت از دانش‌آموزان بی‌بضاعت اشاره کرد و گفت: در حوزه اجتماعی، بیش از ۵۰۰۰ بسته کامل نوشت‌افزار تهیه و به دانش‌آموزان نیازمند اهدا شده است.

سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۹ در پایان تأکید کرد: این اقدامات تنها بخشی از برنامه‌های حمایتی شهرداری در طول سال تحصیلی است و در مناسبت‌های مختلف نیز کمک‌رسانی به مدارس ادامه خواهد داشت.