به گزارش خبرنگار مهر، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه صبح دوشنبه با تأکید بر اهمیت مدیریت اصولی پسماند گفت: اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ از برنامه‌های محوری مدیریت ارشد استان برای صیانت از محیط زیست، ارتقای سلامت عمومی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان به شمار می‌رود.

طهماسب نجفی در نشست کارگروه مدیریت پسماند استان که با حضور مدیرکل دفتر امور شهری استانداری و مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد، افزود: شهرداری کرمانشاه در حوزه بازیافت پسماند تجربه‌های موفقی داشته و لازم است با تکیه بر همین تجربیات، طرح تفکیک از مبدأ نیز هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرا شود.

وی با بیان اینکه تحقق اهداف این طرح بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: مشارکت شهروندان نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت تفکیک پسماند دارد و شهرداری باید زیرساخت‌ها، آموزش‌ها و بسترهای لازم را در کوتاه‌ترین زمان فراهم کند.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده در حوزه تبدیل پسماند به سوخت اشاره کرد و گفت: کرمانشاه در تولید سوخت RDF از زباله‌های شهری، جایگاه قابل توجهی در سطح کشور دارد و این ظرفیت می‌تواند به‌عنوان یک سوخت جایگزین مقرون‌به‌صرفه، در کاهش ناترازی انرژی مؤثر باشد.

نجفی افزود: خط تولید سوخت RDF توسط شرکت بازیافت شهرداری کرمانشاه راه‌اندازی شده و این سوخت هم‌اکنون در اختیار شرکت صنایع سیمان غرب قرار گرفته است.

در ادامه این نشست، گزارشی از روند تولید سوخت RDF در شرکت بازیافت کرمانشاه و همچنین میزان پیشرفت استفاده از این سوخت در صنایع سیمان غرب ارائه شد.

همچنین شهرداری کرمانشاه گزارشی از وضعیت اجرای طرح تفکیک پسماند از مبدأ ارائه کرد و مقرر شد نشست‌های هماهنگی میان شهرداری، دفتر امور شهری استانداری و مجری طرح طی هفته جاری برگزار و اجرای عملیاتی طرح از هفته آینده آغاز شود.

در پایان این جلسه، گزارش طرح TDF با هدف خردسازی لاستیک‌های مستعمل و تبدیل آن‌ها به سوخت جایگزین برای صنایع نیز مطرح و بررسی شد.