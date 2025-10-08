به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، علی خورسندیان در جریان سفر خود در روز سه‌شنبه پانزدهم مهرماه، به استان خراسان شمالی که با همراهی عضو هیات مدیره و معاون اعتباری، معاون مدیرعامل در امور شعب و بازاریابی، مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت و مدیرشعب استان صورت گرفت؛ از دو پروژه شاخص نهضت ملی مسکن در شهرک فرهنگیان و شهرک گلستان بجنورد نیز بازدید کرد.

مدیرعامل بانک مسکن در حاشیه این بازدیدها و در جمع خبرنگاران رسانه های مختلف گفت: این بانک از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تا کنون، نسبت به تامین مالی حدود ۳۸۶ هزار واحد مسکونی به ارزش۱۸۲همت اقدام کرده و در حال حاضر تعداد ۱۲۷ هزار واحد در قالب فروش اقساطی به متقاضیان تحویل داده شده است.

طرح‌های مورد بازدید دکتر خورسندیان، با مجموع بیش از ۱۹۵۰ واحد مسکونی، از مهم‌ترین پروژه‌های تأمین مسکن در شمال شرق کشور محسوب می‌شوند که نقشی کلیدی در پاسخگویی به نیاز مسکن دارند.

پروژه ۱۱۲۰ واحدی «برکت» واقع در شهرک فرهنگیان بجنورد

خورسندیان در بازدید میدانی از پروژه ۱۱۲۰ واحدی «برکت»، ضمن ملاقات با مدیران اجرایی، کارشناسان فنی و نمایندگان متقاضیان، بر رعایت کامل استانداردهای ساخت، ایمنی و زمان‌بندی تحویل تاکید کرد و این طرح را یکی از پروژه‌های کلیدی نهضت ملی مسکن در شمال شرق کشور دانست.

وی که از نزدیک در جریان پیشرفت پروژه و نیز اعلام رضایت اداره کل راه و شهرسازی از کیفیت و سرعت اجرای کار توسط پیمانکاران بومی و متخصص استان قرار گرفت؛ در راستای کمک به تکمیل پروژه و با درخواست پیمانکاران، با افزایش سقف تسهیلات تا ۶۵۰ میلیون تومان موافقت کرد.

ساخت پروژه عظیم ۱۱۲۰ واحدی برکت در شهرک فرهنگیان بجنورد، از تیرماه ۱۴۰۱ آغاز و اکنون با ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست. این طرح، به دلیل ابعاد گسترده، حجم عملیات بالا و ظرفیت اسکان هزاران نفر، به عنوان یکی از ستون‌های اصلی طرح نهضت ملی مسکن در استان شناخته می‌شود.

پروژه ۸۳۶ واحدی کاویان‌سازه واقع در شهرک گلستان بجنورد

همچنین در قالب این سفر، مدیرعامل بانک مسکن از پروژه ۸۳۶ واحدی کاویان‌سازه در شهرک گلستان بجنورد بازدید کرد؛ طرحی که از تیرماه ۱۴۰۱ کلید خورد و در مدت کمتر از سه سال، با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد به مرحله تحویل رسیده است.

خورسندیان در این بازدید، ضمن گفت‌وگو با پیمانکاران و متقاضیان، بر تسریع در فرآیند تحویل واحدهای باقیمانده و حمایت کامل تسهیلاتی بانک تأکید کرد و گفت: پروژه کاویان‌سازه نمونه‌ای از تعهد و کارآمدی مجموعه بانک مسکن و همکاری بخش خصوصی است که به الگویی برای پروژه‌های مشابه کشور تبدیل شده است.

این پروژه در چهار فاز مجزا اجرا شد و در هر فاز، فرآیند عقد قرارداد، ساخت و تجهیز به صورت کامل انجام شده است. تاکنون ۳۰۵ واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده شده و مابقی واحدها پس از تکمیل فرآیند انتخاب واحد و معرفی از سوی اداره کل راه و شهرسازی، آماده است تا در قالب فروش اقساطی واگذار ‌شوند.

پروژه کاویان‌سازه از نظر کیفیت، در زمره نمونه‌های برتر طرح نهضت ملی مسکن قرار دارد. استفاده از مصالح مرغوب، طراحی مهندسی شده، رعایت اصول معماری و بهره‌مندی از امکانات رفاهی همچون معابر آسفالت، پارکینگ‌های مسقف و انباری‌های استاندارد، آن را به الگویی موفق تبدیل کرده است.

در بخش تسهیلات، واحدهای فاز نخست این پروژه (۳۵۶ واحد) از وام ۵۵۰ میلیون تومانی بهره‌مند شدند و در سایر فازها، به‌منظور جبران هزینه‌های ساخت، متمم تسهیلات تا سقف ۶۵۰ میلیون تومان به واحد ها تخصیص یافته است.

پیمانکاران این دو پروژه در گفتگو با مدیرعامل بانک مسکن از حمایت های این بانک در پرداخت به موقع سهم‌الشرکه تسهیلات و حتی پرداخت متمم‌ها به منظور تکمیل هرچه سریعتر خانه‌های مردم قدردانی کردند.

همت آبادی: پرداخت بیش از ۴ همت تسهیلات نهضت ملی توسط بانک مسکن خراسان شمالی

حمیدرضا همت آبادی مدیر شعب بانک مسکن استان خراسان شمالی گفت: از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، این مدیریت نسبت به پرداخت ۴۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به سازندگان برای ساخت۸۳۵۲ واحد مسکونی اقدام کرده است.

وی افزود: در حال حاضر، اولویت بانک مسکن استان، تمرکز بر پروژه‌های با بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فبزیکی است. بر این اساس، تاکنون ۳۳۹۰ واحد مسکونی در بانک مسکن استان تعیین تکلیف شده و به مرحله فروش اقساطی رسیده است.

مدیر شعب در ادامه عنوان کرد: از مجموع تعداد ۸۳۵۲ واحد مسکونی منعقد استان تعداد ۲۲۳۱ واحد خودمالک و تعداد ۶۱۲۱ واحد از سوی نهادهایی همچون اداره کل راه ‌و شهرسازی، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، به بانک مسکن معرفی شده است که ۲۷ درصد از این واحدها مربوط به خودمالکی است.

وی اظهار کرد: با نظارت وعملکردی پیگیر و در راستای انجام ماموریت‌های راهبردی بانک در نهضت ملی مسکن پروژه راکد و بلاتکلیفی در استان وجود ندارد.