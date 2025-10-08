«صادق داداشی» مشاور عالی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین ازوجی طی حکمی، «صادق داداشی» را به سمت مشاور عالی و سرپرست حوزه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری منصوب کرد.

متن حکم به شرح ذیل است:

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «مشاور عالی و سرپرست حوزه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با بهره‌گیری از توانمندی‌های خود، در تعامل و هماهنگی نزدیک با ارکان مدیریتی صندوق، مدیران عامل هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه، در راستای تحقق اهداف تعیین‌شده و مأموریت‌های محوله، ضمن رعایت مصالح و صیانت از منافع بازنشستگان عزیز و صندوق بازنشستگی کشوری، به انجام وظیفه بپردازید.

در چارچوب وظایف و مأموریت‌های توسعه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، کلیه معاونان، مشاوران، مدیران کل ستادی، و مدیران عامل هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه، ملزم به هماهنگی کامل و تعامل مؤثر با جنابعالی می‌باشند.

گفتنی است صادق داداشی، دارای مدرک دکتری مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری است و پیش از این، سمت هایی چون مدیریت تحقیق و توسعه شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار، معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مشاور معاونت پژوهشی موسسه مذکور، مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی را در کارنامه مدیریتی خود دارد.