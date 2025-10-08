  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۶

«صادق داداشی» مشاور عالی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری شد

«صادق داداشی» مشاور عالی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری شد

علاءالدین ازوجی طی حکمی، «صادق داداشی» را به سمت مشاور عالی و سرپرست حوزه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین ازوجی طی حکمی، «صادق داداشی» را به سمت مشاور عالی و سرپرست حوزه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری منصوب کرد.

متن حکم به شرح ذیل است:

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «مشاور عالی و سرپرست حوزه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با بهره‌گیری از توانمندی‌های خود، در تعامل و هماهنگی نزدیک با ارکان مدیریتی صندوق، مدیران عامل هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه، در راستای تحقق اهداف تعیین‌شده و مأموریت‌های محوله، ضمن رعایت مصالح و صیانت از منافع بازنشستگان عزیز و صندوق بازنشستگی کشوری، به انجام وظیفه بپردازید.

در چارچوب وظایف و مأموریت‌های توسعه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، کلیه معاونان، مشاوران، مدیران کل ستادی، و مدیران عامل هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه، ملزم به هماهنگی کامل و تعامل مؤثر با جنابعالی می‌باشند.

گفتنی است صادق داداشی، دارای مدرک دکتری مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری است و پیش از این، سمت هایی چون مدیریت تحقیق و توسعه شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار، معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مشاور معاونت پژوهشی موسسه مذکور، مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

کد خبر 6615981

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها