ستادهای توسعه فناوری در مسیر تحول ساختاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، این نشست با حضور اعضای میز تخصصی، نمایندگان نهادهای ذیربط و جمعی از متخصصان و صاحبنظران حوزه علم و فناوری کشور، در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. در این جلسه، حاضران پس از جمعبندی مباحث مطرحشده در جلسه نخست، به بررسی و تبادل نظر پیرامون موضوعات کلیدی مرتبط با ساختار و عملکرد ستادهای توسعه فناوری پرداختند تا الزامات ساختاری لازم برای فعالیت اثربخش این ستادها در زیستبوم فناوری و نوآوری کشور تبیین شود.
مهمترین محورهای مورد بحث در این جلسه شامل تبیین جایگاه و مأموریت ستادهای توسعه فناوری در نسبت با سایر نهادهای موجود در زیستبوم فناوری و نوآوری، بررسی میزان انطباق ساختار نهادی فعلی ستادها با مأموریتها و وظایف محولشده به آنها، شناسایی نیازمندیهای زیرساختی شامل اختیارات قانونی و منابع سختافزاری و نرمافزاری مورد نیاز برای ارتقاء سطح عملکرد ستادها، و تعریف و تعیین شاخصهای کلیدی لازم برای تشکیل، پایش و ارزیابی عملکرد ستادهای توسعه فناوری بود.
در پایان این نشست، رضایت، دبیر میز تخصصی بازطراحی ساختار ستادهای توسعه فناوری، ضمن اشاره به روند پیشرفت مباحث، اعلام کرد: تمرکز اصلی جلسه آتی بر «بررسی شاخصهای تشکیل و فعالیت ستادهای توسعه فناوری» خواهد بود.
وی افزود: تلاش خواهد شد تا در جلسه بعدی، بایستههای نهادی و ساختاری لازم و ضروری برای فعالیت اثربخش این ستادها در زیستبوم فناوری و نوآوری کشور، مورد بررسی نهایی و جمعبندی قرار گیرد.
