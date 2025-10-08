دریافت 5 MB
کد خبر 6616119
  1. فیلم
  2. سیاست
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۳۵

حضور سرزده رئیس جمهور در ستاد فراجا

حضور سرزده رئیس جمهور در ستاد فراجا

رئیس‌جمهور در جمع نیرو های فراجا گفت: دولت برای کمک به نیروهای انتظامی از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید