دریافت 5 MB کد خبر 6616119 https://mehrnews.com/x39fzR ۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۳۵ کد خبر 6616119 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۳۵ حضور سرزده رئیس جمهور در ستاد فراجا رئیسجمهور در جمع نیرو های فراجا گفت: دولت برای کمک به نیروهای انتظامی از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. کپی شد مطالب مرتبط واکنش رئیس جمهور به درخواست خبرنگاران برای برگزاری نشست خبری حاشیه جلسه هیئت دولت قدردانی پزشکیان از دستاندرکاران برگزاری اربعین حسینی برچسبها مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران فراجا سردار رادان اسکندر مومنی وزیر کشور
نظر شما