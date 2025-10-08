  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۹

تمدید فراخوان اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی جوانان در چهارمحال و بختیاری

تمدید فراخوان اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی جوانان در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد - سرپرست معاونت امور جوانان استان چهارمحال و بختیاری از تمدید فراخوان اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی ویژه جوانان در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا علی‌بابایی سرپرست معاونت امور جوانان این استان از تمدید فراخوان اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی ویژه جوانان در استان خبر داد و اظهار کرد: فراخوان اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال سرمایه‌گذاری برای تولید و با هدف حمایت از اشتغال پایدار جوانان، توسط معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، منتشر شده است.

علی‌بابایی یادآور شد: این تسهیلات با هدف پشتیبانی از ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه جوانان، توسعه کسب‌وکارهای خرد، متوسط و دانش‌بنیان تولیدی، خدماتی و حمایت از اشخاص حقوقی فعال در حوزه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و فناورانه با پیش‌شرط ایجاد اشتغال پایدار و بیمه جوانان جویای کار ارائه می‌شود.

سرپرست معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، شرایطی که می‌بایست متقاضیان دارا باشند را به شرح ذیل عنوان کرد:

1-جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال (شرط سنی برای کار آفرینان و اشخاص حقوقی لحاظ نمی‌شود)

2-اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌ها، تعاونی‌ها و سازمان‌های مردم‌ نهاد (سمن‌ها)

3-دارا بودن طرح اشتغال‌زا، قابل اجرا با توجیه اقتصادی

4-نداشتن بدهی معوق بانکی، چک برگشتی و سابقه دریافت وام اشتغال‌زایی دولتی

5-امکان ارائه تضامین معتبر یا معرفی ضامن

6-بیمه کردن حداقل 2 جوان 18 تا 35 سال از ابتدای سال 1404به ازای دریافت تسهیلات

وی ادامه داد: این تسهیلات با نرخ سود ترجیحی بازپرداخت حداکثر تا سه سال متناسب با ماهیت طرح بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای و توانمندسازی به متقاضیان ارائه می‌شود.

علی‌بابایی تشریح کرد: متقاضیان می‌توانند تا تاریخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۴ با تکمیل فرم ثبت نام و ارسال به پست الکترونیک اداره کل طرح‌های ملی و فراگیر به نشانی Tmeshteghal@msy.gov.ir ثبت نام و درخواست دریافت تسهیلات کنند.

کد خبر 6616233

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها