به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا علیبابایی سرپرست معاونت امور جوانان این استان از تمدید فراخوان اعطای تسهیلات اشتغالزایی ویژه جوانان در استان خبر داد و اظهار کرد: فراخوان اعطای تسهیلات اشتغالزایی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال سرمایهگذاری برای تولید و با هدف حمایت از اشتغال پایدار جوانان، توسط معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، منتشر شده است.
علیبابایی یادآور شد: این تسهیلات با هدف پشتیبانی از ایدهها و طرحهای نوآورانه جوانان، توسعه کسبوکارهای خرد، متوسط و دانشبنیان تولیدی، خدماتی و حمایت از اشخاص حقوقی فعال در حوزههای صنعتی، خدماتی، تولیدی و فناورانه با پیششرط ایجاد اشتغال پایدار و بیمه جوانان جویای کار ارائه میشود.
سرپرست معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، شرایطی که میبایست متقاضیان دارا باشند را به شرح ذیل عنوان کرد:
1-جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال (شرط سنی برای کار آفرینان و اشخاص حقوقی لحاظ نمیشود)
2-اشخاص حقوقی از جمله شرکتها، تعاونیها و سازمانهای مردم نهاد (سمنها)
3-دارا بودن طرح اشتغالزا، قابل اجرا با توجیه اقتصادی
4-نداشتن بدهی معوق بانکی، چک برگشتی و سابقه دریافت وام اشتغالزایی دولتی
5-امکان ارائه تضامین معتبر یا معرفی ضامن
6-بیمه کردن حداقل 2 جوان 18 تا 35 سال از ابتدای سال 1404به ازای دریافت تسهیلات
وی ادامه داد: این تسهیلات با نرخ سود ترجیحی بازپرداخت حداکثر تا سه سال متناسب با ماهیت طرح بهرهمندی از خدمات مشاورهای و توانمندسازی به متقاضیان ارائه میشود.
علیبابایی تشریح کرد: متقاضیان میتوانند تا تاریخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۴ با تکمیل فرم ثبت نام و ارسال به پست الکترونیک اداره کل طرحهای ملی و فراگیر به نشانی Tmeshteghal@msy.gov.ir ثبت نام و درخواست دریافت تسهیلات کنند.
