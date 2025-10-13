به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چاروسائی با بیان اینکه فراخوان اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی ویژه جوانان تا پایان مهرماه تمدید شده است، اظهار کرد: این تسهیلات با هدف حمایت از طرح‌های نوآورانه و اشتغال‌آفرین جوانان و در راستای تحقق شعارهای دولت چهاردهم در زمینه توسعه شغل‌های پایدار ارائه می‌شود.

وی با اشاره به شرایط بهره‌مندی از این تسهیلات افزود: متقاضیان باید طرح‌هایی با قابلیت اجرا و توجیه اقتصادی داشته باشند و شرط اصلی دریافت وام، ایجاد اشتغال پایدار و بیمه کردن جوانان جویای کار است.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: این تسهیلات با نرخ سود ترجیحی، دوره بازپرداخت حداکثر سه‌ساله و خدمات توانمندسازی و مشاوره ارائه می‌شود.

چاروسایی خاطرنشان کرد: جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال، شرکت‌ها، تعاونی‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد واجد شرایط می‌توانند متقاضی دریافت وام شوند. آنها موظف‌اند متناسب با میزان تسهیلات، حداقل دو نفر از جوانان این گروه سنی را بیمه کنند.

به گفته وی، ثبت‌نام برای دریافت این تسهیلات از دوم تیرماه آغاز شده و تا پایان مهرماه ادامه دارد.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان ادامه داد: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سایت وزارت ورزش و جوانان در بخش «تسهیلات اشتغال‌زایی جوانان» فرم درخواست را تکمیل و به نشانی الکترونیکی Tmeshteghal@msy.gov.ir ارسال کنند.

وی افزود: طرح‌ها پس از بررسی و داوری در کمیته راهبردی ستاد، در صورت تأیید به بانک‌های عامل معرفی شده و مشمول دریافت وام قرار خواهند گرفت.