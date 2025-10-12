حسین آذرکمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تسهیلات ویژهای برای جوانانی که قصد ایجاد کسبوکار در حوزههای مختلف از جمله خدماتی و دانشبنیان دارند، در نظر گرفته شده است.
وی افزود: جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله که طرحی برای اشتغال دارند میتوانند با مراجعه به سامانه وزارت ورزش و جوانان یا سایت اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه، طرح خود را بارگذاری و مدارک لازم را در بخش مربوطه ارسال کنند.
آذرکمند با اشاره به شرایط دریافت این تسهیلات تصریح کرد: این وامها برای کسبوکارهای خرد، متوسط، دانشبنیان و خدماتی طراحی شده و شرط اصلی آن ایجاد اشتغال پایدار و بیمه کردن حداقل دو نیروی جوان جویای کار است.
وی ادامه داد: متقاضیان باید دارای طرح اشتغالزا با توجیه اقتصادی بوده و بدهی معوق بانکی یا چک برگشتی نداشته باشند تا با ارائه تضامین لازم بتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند.
معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: نرخ سود ترجیحی، دوره بازپرداخت حداکثر سهساله و ارائه خدمات مشاورهای و آموزشی از ویژگیهای این طرح است که از ابتدای سال ۱۴۰۱ اجرایی شده و فرصت مناسبی برای جوانان کارآفرین فراهم آورده است.
نظر شما