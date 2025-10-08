ابوشریف: طوفان الاقصی؛ بیداری وجدان جهانی علیه ظلم و استکبار

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر ابوشریف روز چهارشنبه با حضور در تجمع جمعی از دانشجویان مشهدی به مناسبت سالگرد عملیات طوفان الاقصی و حمایت از کاروان دریایی صمود مقابل دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در مشهد اظهار کرد: تاکنون ۱۰ هزار نفر از مردم غزه زیر آوارها مفقود و ۱۸۰ هزار نفر مجروح و این شهر ویران شده است اما این خون‌ها باعث ایجاد انقلاب و بیداری جهانی علیه رژیم صهیونیستی شده است.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران بیان کرد:هرچند اسرائیل بعد از عملیات هفتم اکتبر دستاوردهای تاکتیکی بدست آورده است اما مولفه‌های قدرت او در سراشیبی سقوط است.

وی ادامه داد: هم اینک ۶۰ درصد جوانان آمریکایی در سن ۱۸ تا ۲۴ سال خواهان نابودی رژیم صهیونیستی هستند و حمایت خود را از مقاومت فلسطین اعلام کردند و این یک پیشرفت بزرگ است.

ابوشریف اظهار کرد: در سال ۱۹۸۵ یک سناتور آمریکایی کتابی به نام «چه کسی جرات حرف زدن دارد» نوشت که سیطره صهیونیست‌ها در آمریکا را بیان می‌کرد که همین امر موجب اخراج او از کنگره شد اما امروز همه جرات می‌کنند از سیطره صهیونیست‌ها انتقاد کنند.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران با بیان اینکه طی این ایام در ۱۴۰ دانشگاه آمریکا در حمایت از فلسطین تظاهرات برپا شد، افزود: دولتمردان آمریکا این اعتراضات را بشدت سرکوب کردند.

وی اظهار کرد: عملیات طوفان الاقصی به معنی واقعی یک طوفان بود که وجدان بشری را بر علیه ظلم و استکبار بیدار کرد. در کشورهای مختلف غربی راهپمیایی‌های بزرگی در حمایت از فلسطین برگزار شده است چنانکه در چند روز اخیر شاهد تجمع ۲۵۰ هزار نفری در هلند بودیم.

ابوشریف همچنین با اشاره به کاروان دریایی صمود گفت: این کاروان با شیوه متمدنانه خواستند محاصره غزه را بشکنند اما رژیم صهیونیستی حتی اجازه نداد به غزه نزدیک شوند، آنها را بازداشت و برخوردهای توهین آمیز کرد که همین رفتار رژیم صهیونیستی باعث شد که حمایت از غزه افزایش یابد.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران گفت: یکی از دلایل طوفان الاقصی ۱۰۸ سال اشغالگری است که در فلسطین رخ داده و امروز وجدان‌های بشری بیدار شده است.