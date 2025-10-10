طوفان الاقصی؛ نقطه‌ شکست اسرائیل و زایش دوباره مقاومت جهانی

خبرگزاری مهر، گروه استانها: فلسطین، سرزمین جراحت و جهاد، امروز نه تنها میدان نبرد گلوله و سنگ، بلکه صحنه تلاقی دو جهان‌بینی است؛ جهان‌بینی حقیقت که در وجود کودکی بی‌سلاح تبلور یافته و جهان‌بینی سلطه که بر تانک و موشک تکیه زده است. تاریخ در برابر نام این سرزمین ایستاده و خون مظلومانش را چون مُهر حق بر پیشانی خویش ثبت کرده است. از آن روز که آوارگان نخستین، خاکِ آغشته به اشک را پشت سر نهادند و کلید خانه‌هایشان را به امانت به نسل بعد سپردند، فلسطین به نشانی از پایداری بشر بدل شد. قرن‌ها گذشت، اما این کلید هنوز در دستان کودکانشان برق می‌زند؛ چون وعده‌ای الهی برای بازگشت به حق موعود.

مسجدالاقصی، قبله نخست مسلمانان و محور اتصال زمین و آسمان، همواره جوهره وحدت امت اسلام بوده است. هر سنگ آن، روایتی از نماز و خون است و هر اذانش، بانگی علیه اشغال و خاموشی. در آن‌جا که پیامبر اعظم (ص) گام نهاد، اکنون انسانیت به زانو درآمده و ندای آزادی از دل ویرانه‌ها برمی‌خیزد. حماسه فلسطین، در واقع تکرار عاشورا بر جغرافیایی دیگر است. نبردی میان حق و باطل، میان ایستادگی در برابر انبوه سلاح و ایمان در برابر زر و زور. آن‌جا که شمشیر شکست می‌خورد، اراده ایمان طلوع می‌کند و نشان می‌دهد که قدرت حقیقی در روحی است که به قداست زمین خویش ایمان دارد.

مقاومت فلسطین نه از نفرت، که از ایمان زاده شد؛ ایمانی که ریشه در تاریخ انبیا دارد و بر خاکی جاری است که هر ذره‌اش شهد گواهی را در خود نهفته دارد. از غزه تا نابلس، انسان به بازیابی مفهوم «آزادی» می‌رسد؛ آزادی از سلطه، از تحقیر و از بت مدرن استعمار. حوادث خونین دهه‌های اخیر، تصویری روشن از زوال اخلاق در سیاست‌های جهانی است. دولت‌هایی که دم از حقوق بشر می‌زنند، در برابر بمباران کودکان سکوت کرده‌اند. اما همین سکوت، بیدارباشی شد برای وجدان‌های زنده؛ از دانشگاه‌های غرب تا خیابان‌های شرق، همه شنیدند که صدای قدس خاموش‌نشدنی است.

امروز حماسه فلسطین تنها مسئله جهان اسلام نیست؛ مسئله‌ای جهانی است، زیرا هر جا انسان عدالت می‌طلبد، در حقیقت در کنار فلسطین ایستاده است. ملت‌هایی که شاید مرز جغرافیایی مشترکی ندارند، اما در قلب، در ایمان و در فریاد، به هم پیوسته‌اند. مقاومت در فلسطین چهره‌ای تازه از انسان معاصر آفریده است؛ انسانی که در میان دود و خاکستر هنوز کتاب می‌خواند، کلاس درس برپا می‌کند و فرزند خود را با واژه «قدس» آشنا می‌سازد. این استمرار حیات، معنای حقیقی پیروزی است؛ پیروزی ایمان بر انزجار.

خراسان رضوی می‌تواند به قطب جهانی حمایت از آرمان فلسطین تبدیل شود

زینب اصغریان،کارشناس ارشد خاورمیانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های گسترده خراسان رضوی در زمینه حمایت مردمی از فلسطین و جبهه مقاومت، اظهار کرد: مشهدالرضا به‌عنوان قطب معنوی جهان اسلام می‌تواند نقشی مؤثر در دیپلماسی زیارت و هم‌صدایی جهانی با مردم مظلوم فلسطین ایفا کند.

این کارشناس ارشد خاورمیانه پیرامون حمایت‌های مردمی از فلسطین در خراسان رضوی بیان کرد: خراسان رضوی همانند سایر استان‌ها، حضوری جدی و فعال در عرصه حمایت از آرمان فلسطین و جبهه مقاومت داشته است. در این ایام شاهد برگزاری تجمعی مقابل نمایندگی سازمان ملل در مشهد بودیم که در آن «ابوشریف»، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین، سخنرانی کرد.

وی با اشاره به حضور دانشگاه‌ها و نهادهای علمی در این مسیر گفت: دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع)، نشست‌هایی با حضور علامه شبیر حسن میثمی، دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان، برگزار کرده است. همچنین جلساتی با محوریت «جایگاه کرامت انسانی در رویکردهای حقوق بشر دوستانه و بررسی وضعیت کشتار غیرنظامیان در لبنان و فلسطین» در دانشگاه رضوی دنبال شد.

اصغریان ادامه داد: تشکل‌هایی همچون اندیشکده بانوان محیا نیز نشست‌هایی نظیر زنان و جنگ برگزار و یادداشت‌های متعددی در زمینه فلسطین و مقاومت منتشر کردند.

وی افزود: سلسله نشست‌هایی در مکتب نرجس، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه آزاد برگزار شده و برخی از مجموعه‌های مردمی از طریق بازارچه‌های مقاومت و خیریه، درآمد حاصل از فروش محصولات را برای کمک به فلسطین اختصاص داده‌اند. حتی بانوان مشهدی با پخت غذا و فروش آن، هزینه را برای پشتیبانی از جبهه مقاومت در سایت‌های مرتبط با دفتر مقام معظم رهبری واریز کرده‌اند.

پژوهشگر حوزه زن و بین الملل تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی کرسی‌های آزاداندیشی دانشگاه‌ها بحث حمایت از آرمان فلسطین بوده است. استادان دانشگاه در کلاس‌های درس نیز اشاره‌های جدی و علمی به این مسئله داشتند و بدین ترتیب، فضای دانشگاهی نقش مؤثری در تبیین مسئله فلسطین و عملیات «طوفان الأقصی» داشته است.

وی در ادامه گفت: ارتباط معنوی مشهد و فلسطین، با توجه به جایگاه مشهدالرضا به‌عنوان قطب معنوی جهان اسلام، اهمیت ویژه‌ای دارد. چندین نشست با علمای جهان اسلام از جمله علمای پاکستانی و اساتید حامی فلسطین در کشورهای مختلف، به‌صورت حضوری و مجازی برگزار شده که دانشگاه رضوی متولی بخشی از این نشست‌ها بوده است. در مواردی نیز مهمانانی از کشورهای مقاومت به مشهد دعوت شده‌اند، از جمله خانم «رجا محمد بیطار»، نویسنده و فعال لبنانی حوزه مقاومت، که در نشست‌های مختلف و حتی برنامه‌های تلویزیونی حضور داشته‌اند.صداوسیمای خراسان رضوی هم تلاش ویژه ای برای تبیین مسیله فلسطین و نقش مداخله گری های رژیم صهیونسیتی و ایالات متحده آمریکا داشته است.

اصغریان در زمینه نقش رسانه‌ای و فضای مجازی اظهار کرد: استان خراسان رضوی ظرفیت‌های بالایی در حمایت رسانه‌ای از فلسطین دارد و خبرنگاران محلی با استفاده از صفحات شخصی در شبکه‌های اجتماعی ، پیغام‌های همدردی و حمایت خود از ملت فلسطین را منتشر کرده‌اند. و در پویش رسانه‌ای و بین‌المللی شرکت داشته اند.

این کارشناس ارشد خاورمیانه درباره تأثیر عملیات «طوفان الأقصی» بر گفتمان مقاومت در استان گفت: بعد از رخداد طوفان الأقصی، تحرکات دانشجویی، تشکلی و رسانه‌ای پیرامون فلسطین افزایش چشمگیری داشت. افرادی که پیش از آن دغدغه خاصی نسبت به موضوع فلسطین نداشتند، پس از این عملیات اعلام حمایت کردند. در جریان جنگ دوازده روزه نیز مردم مشهد و استان خراسان رضوی با ابراز همدردی گسترده نسبت به مردم فلسطین نشان دادند که درک عمیقی از رنج مظلومان دارند و در کنار آنان ایستاده‌اند.

وی افزود: جنایت‌های رژیم صهیونیستی در عرصه‌های مختلف، از جمله نسل‌کشی، موجب شد تا جوامع حقوقی و حتی افراد غیرمسلمان نیز موضع‌گیری جدی در حمایت از فلسطین داشته باشند.

اصغریان با اشاره به ظرفیت‌های مشهد در دیپلماسی زیارت گفت: مشهد یکی از شهرهایی است که می‌تواند نقش مؤثری در دیپلماسی فرهنگی و علمی ایفا کند. بسیاری از تازه‌مسلمان‌ها از سراسر جهان با هزینه شخصی برای زیارت حرم مطهر امام رضا(ع) به مشهد سفر می‌کنند؛ از کشورهای اروپایی، آمریکایی، آفریقایی تا کشورهای منطقه مقاومت.

مدیر اندیشکده محیا تأکید کرد: لازم است برای نخبگان و اساتید خارجی که وارد مشهد می‌شوند، برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد تا ضمن استفاده از ظرفیت حضور آنان، کارگاه‌ها، تبادلات علمی و دیدارهای فرهنگی با حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها شکل گیرد.

مسجدالاقصی، قلب تپنده مقاومت

حجت‌الاسلام سید علی اصغر قمری،کارشناس مسائل اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبیین جایگاه ویژه این اماکن، بر نقش حیاتی مقاومت مردمی در مقابله با تجاوزات تأکید کرد و مسئله فلسطین را فراتر از یک موضوع جغرافیایی، یک مسأله انسانی و بنیادی دانست.

کارشناس مسائل اسلامی اهمیت تاریخی و مذهبی مسجدالاقصی را تشریح کرد و گفت: مسجدالاقصی در تاریخ اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد؛ این مکان نه تنها نخستین قبله مسلمانان است، بلکه محلی است که پیامبر اسلام (ص) در معراج به آنجا سفر کردند. از نظر مذهبی، تاریخی و فرهنگی، مسجدالاقصی بسیار حائز اهمیت است و فلسطین به عنوان مهد اهل بیت و تاریخ اسلامی، همواره مورد احترام مسلمانان بوده و باید در حفظ آن کوشید.

وی افزود: حملات مکرر و اشغالگری‌ها، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای مردم و اماکن مذهبی به دنبال داشته است.

قمری تأکید کرد: مردم فلسطین تحت شدیدترین فشارها، هرگز روحیه پایداری و مقاومت خود را از دست نداده‌اند، مردم فلسطین با وجود تمام فشارها، همواره روحیه مقاومت و پایداری خود را حفظ کرده‌اند و این نشان از عزم راسخ آن‌ها دارد.

کارشناس مسائل اسلامی مقاومت مردم فلسطین را دارای ابعاد گسترده‌ای دانست و اظهار کرد: این مقاومت به دو صورت «معارضه مسلحانه» و «تقابل‌های سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای» ادامه دارد.

وی به نقش مهم نسل جوان در این عرصه اشاره کرد: جوانان فلسطینی با استفاده هوشمندانه از رسانه‌های اجتماعی، روایت خود را به جهانیان منتقل می‌کنند و نشان می‌دهند که فلسطین همچنان زنده است. این مهم نقش بسزایی در جلب توجه جامعه بین‌المللی دارد و می‌تواند به تغییر نگرش‌ها منجر شود.

قمری در خصوص نحوه حمایت عملی از آرمان فلسطین، بر لزوم یک رویکرد جامع و چندوجهی تأکید کرد: حمایت از فلسطینی‌ها باید چندجانبه باشد. از طریق آگاهی‌رسانی گسترده، برگزاری تجمعات و کنفرانس‌ها می‌توان نسبت به این مسئله حساسیت بیشتری ایجاد کرد.

عملیاتی که تیغ حقیقت را بر رگ‌های توطئه فرود آورد

حجت الاسلام محمود غلامی جامی، کارشناس ادیان و فرق اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر عملیات غرورآفرین هفتم اکتبر، نه عامل ویرانی، بلکه سدی شکست‌ناپذیر در برابر آتش گسترده‌تر پروژه استعماری بود.

کارشناس ادیان و فرق اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: نسل حاضر فلسطین، که خونش ریخته شد و خانه‌اش ویران گشت، فریادش را در هفتم اکتبر به گوش جهان رساند. نقشه‌ای که اسرائیل با دور زدن ایران از جنوب و با طرح‌های صلح ترامپ به نام صلح ابراهیم در پی تحقق رویای شوم خود بود و هدف نهایی‌اش، تجزیه کشورمان و تسلط کامل بر منطقه بود، در مقابل این ضربت کاری متوقف شد.

وی افزود: کسانی که امروز با نفهمی، ویرانی‌ها و کشتار کودکان را به گردن حماس می‌اندازند، فیلم را از وسط آن تماشا می‌کنند. آنان نمی‌بینند که این رژیم کودک‌کش خود پشت صحنه این تخریب‌هاست و هفتم اکتبر دقیقاً برای آگاه‌سازی افکار عمومی جهان و نشان دادن این حقیقت بود که اگر جلوی این آتش گرفته نشود، دامن تمام منطقه و حتی فرامنطقه را خواهد گرفت.

غلامی جامی افزود: ما اگر از ابتدای هفتاد سال اشغالگری رژیم کودک‌کش صهیونیستی قصه را نگاه کنیم، با تمام وجود این اقدام شجاعانه حماس را تأیید می‌کنیم. این خنجر برآمده از عمق استیصال و مقاومت، پرتویی است بر تمام توطئه‌هایی که هدفش نابودی محور مقاومت بود و اکنون آن توطئه‌ها نقش بر آب گشته است. خون شهدای غزه، نه تضعیف‌کننده، بلکه بنیان‌گذار فروپاشی زودتر رؤیای نیل تا فرات خواهد بود.

«طوفان الاقصی» خنجری بر پیکر اسطوره‌پنداری رژیم صهیونیستی

حجت الاسلام حسین مهدوی پارسا، کارشناس دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، با تشریح فروپاشی راهبردی و میدانی غاصبان قدس شریف، اعلام کرد این عملیات زلزله‌ای سهمگین بر پیکر اسرائیل وارد کرد که قابلیت ترمیم ندارد.

کارشناس دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: هیمنه پوشالی صهیونیست‌ها در هم شکسته و جهان شاهد نفس‌های آخر آن غده سرطانی خواهد بود.

وی در تحلیلی دومین سالگرد عملیات «طوفان الاقصی»، این حرکت عظیم را ضربه‌ای بی‌بدیل بر کالبد رژیم صهیونیستی دانست که آثار آن به هیچ روی برای موجودیت پوشالی‌شان قابل جبران نیست.

مهدوی پارسا بیان کرد: این عملیات، زلزله‌ای بود که ارکان سست دشمن را لرزاند و از آن زمان، شاهدیم که اسرائیل با مشارکت قدرت‌های آشکار چون آمریکا و قدرت‌های پنهان غربی، و حتی یاری برخی کشورهای همجوار مسلمان‌نما، به تهاجم جنون‌آمیز و سیاست نسل‌کشی در غزه دست زد تا شاید تکه‌ای از خاک از دست رفته در آن هفتم اکتبر تاریخی را بازپس گیرد.

این کارشناس دینی افزود: اما با وجود تمام ویرانی‌ها و بسیج تمام قدرت مادی دنیا، در نهان و آشکار، در عرصه میدان و در عرصه راهبرد، شکستی مفتضحانه را به جان خریدند که جبران‌ناپذیر است. پس از دو سال، علی‌رغم ادعای داشتن بزرگترین ارتش دنیا، نتوانستند بر باریکه غزه مسلط شوند، حماس را به زانو درآورند و اسرای خود را بازگردانند؛ بلکه خودشان نیز در این میان متحمل سیلی‌های پی‌درپی شدند.

وی به نمایش قدرت بازوان جبهه مقاومت اشاره کرد و ادامه داد: یمن با اقتدار حملات خود را از سر گرفت و همچنان ادامه دارد، و از آن سو، ضربات مهلکی که از ناحیه ایران اسلامی در جنگ تحمیلی دوازده روزه بر پیکره آنها وارد شد، هرگز اجازه نخواهد داد که این هیمنه از دست رفته بازگردد. گنبد آهنین که افسانه‌ای بیش نبود، در عرصه میدان کاملاً آسیب دیده و شکست‌خورده بودن ادعای شکست‌ناپذیری‌شان را به جهانیان ثابت کرد.

راهبرد شکسته و افول چهره جعلی

مهدوی پارسا تصریح کرد: مهم‌تر از عرصه نبرد، عرصه راهبرد است؛ چهره‌ای که اسرائیل در دنیا ساخته بود، امروز باطل شده است. خودشان اعتراف می‌کنند که دیگر مرد داوود نیستند و مردمان غرب، آن‌ها را به عنوان جالوت می‌شناسند. هزاران راهپیمایی در کشورهای غربی، آن هم با پرچم فلسطین، بی‌نظیر بوده و نشان داد که انسان‌های آزاده جهان در مقابل مظلوم‌نمایی آن‌ها ایستاده‌اند. آن راهبردی که بر اساس دروغ و فریب بنا شده بود، از بین رفت.

کارشناس دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با تأکید بر حقانیت جبهه مقاومت، گفت: آنچه امام راحل (ره) سال‌ها پیش فرمودند که اسرائیل صرفاً یک غده سرطانی هست، امروز دنیا به وضوح درک کرده است و این دلیل شکل‌گیری جبهه مقاومت است. امروز شاهدیم کاروان‌های کمک‌رسانی از کشورهای غربی برای شکستن محاصره غزه راه می‌افتند و فشارهای افکار عمومی، دولت‌ها را وادار کرده تا از حمایت صهیونیست‌ها دست بردارند و حتی به رسمیت شناختن فلسطین را مطرح کنند. این همان حقیقتی است که حضرت آقا فرمودند؛ طوفان الاقصی شکست ترمیم‌ناپذیر بود و ما تردیدی نداریم که اسرائیل نفس‌های آخرش را می‌کشد. آن نظمی که غرب با محوریت اسرائیل در نظر داشت، نابود خواهد شد و ان‌شاءالله با این حرکت حماسی، به نظمی که اسلام عزیز و ادیان آسمانی وعده داده‌اند، خواهیم رسید؛ این پاداش صبر و استقامت سنگرداران جبهه حق است.

بیداری اسلامی پرچم عدالت جهانی را برافراشت

امروز هر انسان آزاده، صرف‌نظر از ملیت و مذهب، اگر در دلش نوری از عدالت باشد، در صف فلسطین است. و این همان تحقق وعده الهی است که فرمود: «و نرید أن نمنّ علی الذین استضعفوا فی الأرض».. مسیر آینده روشن است؛ مسیر امتداد مقاومت تا آزادی کامل قدس شریف. این راه شاید طولانی باشد، اما چون بر محور ایمان می‌چرخد، سرانجامش پیروزی است ،پیروزی انسان بر ستم و عدالت بر استکبار. از ایران تا اندلسِ ذهن‌ها، از مشهدالرضا تا بیت‌المقدس، پرچم بیداری اسلامی در اهتزاز است. هر منبر و هر قلم و هر نگاه مؤمنی، جبهه‌ای از جبهات مقاومت فرهنگی علیه اشغالگری است و خراسان رضوی می‌تواند پرچمدار این جریان قدسی باشد.