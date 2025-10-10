به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر امینی، در خطبه‌های عبادی‌سیاسی نماز جمعه این هفته شهرستان بردسکن با تأکید بر ضرورت شناخت دشمنان اسلام و هوشیاری در برابر وعده‌ها و تعهدات آنان اظهار کرد: دشمن بارها نشان داده به هیچ‌یک از وعده‌های خود پایبند نیست.

امام جمعه بردسکن با اشاره به آیات سوره احزاب افزود: باید دشمن خود را بشناسیم، زیرا خداوند در قرآن وعده داده است که ترس را در دل کافران می‌افکند و مسلمانان را بر آنان پیروز می‌گرداند.

وی افزود: خداوند در سوره احزاب می‌فرماید آنانی که در سنگرهای مستحکم قرار داشتند و جرأت بیرون آمدن نداشتند، با اراده الهی از پناهگاه‌های خود خارج شدند تا به کفار بپیوندند، اما در نهایت خداوند در دل آنان رعب و ترس افکند و مسلمانان بر آنها غلبه یافتند.

ایمان و شجاعت، رمز پیروزی مسلمانان

امینی با اشاره به برخی سخنان که در جامعه شنیده می‌شود گفت: بیان اینکه اگر بسازیم باز هم می‌زنند، نشانه ضعف ایمان و ترس از دشمن است، در حالی که این سخن از زبان یک مسلمان واقعی پذیرفته نیست.

وی تأکید کرد: ایجاد رعب در دل دشمنان از وعده‌های قطعی خداوند است و مؤمنان باید به نصرت الهی ایمان داشته باشند.

امام جمعه بردسکن با اشاره به دو سال جنایت صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم فلسطین و تلاش آنان برای نابودی جریان مقاومت، گفت: پذیرش آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی به‌معنای شکست آنان در میدان نظامی است.

وی افزود: البته ما خوشحالیم که جنگ و خون‌ریزی پایان می‌یابد، اما مسلمانان باید در اخذ هرگونه تعهد از دشمن نهایت احتیاط را به‌کار گیرند، زیرا این دشمنان در عرصه‌های گوناگون نشان داده‌اند که به هیچ‌یک از وعده‌های خود پایبند نیستند.

امینی در ادامه با اشاره به وضعیت جامعه هدف بهزیستی اظهار کرد: اکثر این افراد نیازمند حمایت هستند و هر اندازه بتوانیم در رفع مشکلات و کاهش درد آنان بکوشیم، نزد خداوند ارزش دارد و مردم نیز قدردان خواهند بود.

امام جمعه بردسکن از مسئولان شهرستان و خیرین خواست برای تأسیس و افتتاح مرکز خیرین سالمندان بردسکن که نمونه‌ای منحصر به‌فرد در استان و کشور خواهد بود، همکاری و مشارکت کنند.

وی خواستار مشارکت فعال دستگاه‌ها و نهادهای شهرستان در اجرای طرح جوان‌سازی جمعیت شد و تأکید کرد: بردسکن باید در این زمینه پیش‌قدم و الگو برای سایر مناطق باشد.