ابوشریف: ایران همواره در سطوح نظامی در کنار فلسطین ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران با تجلیل از حمایتهای جمهوری اسلامی ایران از ملت فلسطین گفت: به حکومت و رهبران ایران درود میفرستم که همواره حتی در سطوح نظامی در کنار فلسطین ایستادند.
نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران گفت: کسانی که پول و سلاح داشتند، به جای ایستادن در کنار فلسطین، در کنار دشمن ایستادند.
وی افزود: به یمن عزیز درود میفرستم که برای مقاومت فلسطین در برابر زورگویان عالم ایستاد.
ابوشریف تصریح کرد: متأسفانه در زمان حاضر، کسانی که پول و سلاح و قدرت دارند، به جای ایستادن در کنار فلسطین، در کنار دشمن ایستادند.
وی ادامه داد: جا دارد که از آزاد مردان جهان در اروپا و آمریکا درود بفرستم که با بیداری بزرگشان در کنار فلسطین ایستادند و تشکر میکنم.
صهیونیستها بهای گزافی پرداخت کردند
ابوشریف در ادامه سخنانش گفت: رژیم صهیونیستی بزرگترین نبرد را با مردم فلسطین ترتیب داد که البته بهای گزافی برای آن پرداخت کرد.
وی افزود: هزاران نفر از سربازان رژیم به هلاکت رسیدند و اقتصاد آن به شدت آسیب دید.
نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران گفت: در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۸۲ هزار نفر از صهیونیستها از سرزمینهای اشغالی مهاجرت کردند و دیگر برنگشتند.
نبرد با رژیم صهیونیستی ادامه دارد
ابوشریف تأکید کرد: درست است که آتشبس در غزه برقرار شده، اما نبرد همچنان ادامه دارد.
وی افزود: تا وقتی اسرائیل و رژیم صهیونیستی وجود دارد، به فسادآفرینی در زمین ادامه میدهد و حقوق ملت فلسطین را نقض میکند.
