  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴

ابوشریف: ایران همواره در سطوح نظامی در کنار فلسطین ایستاد

ابوشریف: ایران همواره در سطوح نظامی در کنار فلسطین ایستاد

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران گفت: به حکومت و رهبران ایران درود می‌فرستم که همواره حتی در سطوح نظامی در کنار فلسطین ایستادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران با تجلیل از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از ملت فلسطین گفت: به حکومت و رهبران ایران درود می‌فرستم که همواره حتی در سطوح نظامی در کنار فلسطین ایستادند.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران گفت: کسانی که پول و سلاح داشتند، به جای ایستادن در کنار فلسطین، در کنار دشمن ایستادند.

وی افزود: به یمن عزیز درود می‌فرستم که برای مقاومت فلسطین در برابر زورگویان عالم ایستاد.

ابوشریف تصریح کرد: متأسفانه در زمان حاضر، کسانی که پول و سلاح و قدرت دارند، به جای ایستادن در کنار فلسطین، در کنار دشمن ایستادند.

وی ادامه داد: جا دارد که از آزاد مردان جهان در اروپا و آمریکا درود بفرستم که با بیداری بزرگشان در کنار فلسطین ایستادند و تشکر می‌کنم.

صهیونیست‌ها بهای گزافی پرداخت کردند

ابوشریف در ادامه سخنانش گفت: رژیم صهیونیستی بزرگ‌ترین نبرد را با مردم فلسطین ترتیب داد که البته بهای گزافی برای آن پرداخت کرد.

وی افزود: هزاران نفر از سربازان رژیم به هلاکت رسیدند و اقتصاد آن به شدت آسیب دید.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران گفت: در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۸۲ هزار نفر از صهیونیست‌ها از سرزمین‌های اشغالی مهاجرت کردند و دیگر برنگشتند.

نبرد با رژیم صهیونیستی ادامه دارد

ابوشریف تأکید کرد: درست است که آتش‌بس در غزه برقرار شده، اما نبرد همچنان ادامه دارد.

وی افزود: تا وقتی اسرائیل و رژیم صهیونیستی وجود دارد، به فسادآفرینی در زمین ادامه می‌دهد و حقوق ملت فلسطین را نقض می‌کند.

کد خبر 6598333
اكرم سادات حسيني شبستري

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها