به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده، پنل تخصصی «زنان و توسعه در جوامع محلی» بهعنوان یکی از بخشهای اصلی رویداد روز روستا و عشایر با حضور زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده، عبدالکریم حسینزاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییسجمهور و جمعی از نخبگان، مدیران و فعالان حوزه روستایی و عشایری سراسر کشور برگزار شد.
در این پنل، زهرا بهروزآذر با موضوع نقش زنان روستایی و عشایر در حفظ تمدن و توسعه آیین محور به ایراد سخن پرداخت؛ اسماعیل کرمی دهکردی، دانشیار ترویج و توسعه روستایی، درباره نقش زنان روستایی و عشایری در حفظ، بهرهبرداری و احیای تنوع زیستی سخن گفت؛ همچنین افسانه احسانی، کنشگر فعال حوزه روستایی، تجربه زیسته خود در کارآفرینی در جامعه روستایی و عشایری را روایت کرد و جسیم مصطفوی به بررسی اثربخشی تجربه تأمین مالی خرد بر توانمندسازی زنان روستایی در دو دهه اخیر پرداخت.
بهروزآذر زنان روستایی و عشایری را نماد تداوم فرهنگ و اقتصاد بومی دانست و گفت: این زنان در دو عرصه خانه و کار بهصورت همزمان فعالاند و برخلاف زندگی شهری، میان این دو مرز روشنی وجود ندارد. آنان حافظان آیینها و ارزشهای اصیل ایرانیاند و بیش از ۷۰ درصد صنایعدستی کشور را تولید میکنند. همچنین نقش آنان در امنیت غذایی، حفظ تنوع زیستی و پایداری اقتصادی کشور بیبدیل است.
معاون رئیسجمهور با اشاره به همکاریهای میان معاونت زنان و معاونت توسعه روستایی گفت: «کارگروههای مشترکی برای شناسایی مسائل زنان روستایی و عشایر تشکیل دادهایم تا با مشارکت خود زنان، راهحلهای پایدار برای رفع محرومیتها و توسعه محلی بیابیم.»
در پایان این رویداد از برگزیدگان فراخوان «ایدههای خلاق و فناورانه در حوزه توسعه روستایی» از استانهای آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان شمالی، کرمانشاه، لرستان و سیستان و بلوچستان بادهدای تندیس تجلیل بعمل آمد.
این رویداد با محوریت «حکمرانی یکپارچه، مشارکتی و فناورانه» به میزبانی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و با همکاری استانداریهای سراسر کشور در روزهای ۱۴ و ۱۵ مهرماه برگزار گردید.
