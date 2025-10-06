پیام تبریک معاون امور زنان رئیس جمهور به وزیر زنان و خانواده الجزایر

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده انتخاب صوریه مولوجی به سمت وزیر همبستگی ملی خانواده و امور زنان جمهوری خلق الجزایر را به وی تبریک گفت.

متن پیام تبریک زهرا بهروزآذر بدین شرح است:

سرکار خانم صوریه مولوجی

وزیر محترم همبستگی ملی خانواده و امورزنان جمهوری خلق الجزایر

با سلام و احترام

افتخار دارم صمیمانه‌ترین تبریکات و تهنیت خود را به مناسبت انتخاب سرکار عالی به سمت وزیر همبستگی ملی خانواده و امور زنان الجزایر تقدیم نمایم. جمهوری اسلامی ایران همواره روابطی دوستانه و مبتنی بر همکاری و درک متقابل با دولت محترم الجزایر داشته است و امیدوارم با تصدی شما در این جایگاه مهم، پیوندهای دوستی دو کشور تحکیم گردد و تعاملات و همکاری‌های دو جانبه افزایش یابد.

از خداوند متعال موفقیت روزافزون جنابعالی را در این مسئولیت خطیر خواستارم.