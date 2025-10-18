به گزارش خبرنگار مهر، نشست اختتامیه مدیر به عنوان مربی با حضور معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده و معاون وزارت صمت برگزار شد.
زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در آئین اختتامیه دوره آموزشی «مدیر به عنوان مربی» که با حضور مدیران حوزه زنان دستگاههای اجرایی برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار کرد: از روزی که ایده برگزاری این دوره مطرح شد، دغدغه بزرگی داشتیم؛ مهمترین شعار دولت، شنیدن صدای بیصدایان است و ما به عنوان مدیران حوزه زنان در کشور، باید بتوانیم به ابزار و امکاناتی مجهز شویم تا بتوانیم صدای آنان را دقیق و بدون قضاوتهای ذهنی خود بشنویم.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور تصریح کرد: گفتن این حرف و این آرزو بسیار راحت بود، اما برای عملیاتی کردن آن، کار پیچیدهای پیش رو داشتیم. شنیدن صدای بیصدایان، نیازمند مهارتهای پیشرفته است. در گذشته، دورههای توانمندسازی مدیران غالباً به صورت کلاسهای درسی و سخنرانیهای یکطرفه بود، اما جنس یادگیریهای نوین به سمت طراحی کارگاهی رفته و سبک «مدیر به عنوان مربی» یکی از بهترین این دورههاست که منطبق بر آخرین متدهای علمی حوزه رفتار سازمانی است.
بهروزآذر گفت: این دوره با همراهی تیمی از بهترین اساتید و تصویرگران کشور، شخصیسازی شد. به همه شما تبریک میگویم که با وجود همه مشکلات شخصی، خانوادگی و کاری، این برنامه را در اولویت برنامههای توسعه شخصی خود قرار دادید و تا پایان در آن مشارکت کردید.
وی ابراز امیدواری کرد: اثرات این دوره نه تنها در زندگی کاری، بلکه در زندگی خانوادگی و شخصی شما نیز نتایج غیرقابلباوری داشته باشد. خود من به عنوان کسی که پیش از حضور در این موقعیت، در چنین دورههایی شرکت کردهام، اثر آن را بر بهبود زندگی و روابط فردی خود و حتی نوع جهانبینیام مشاهده کردهام.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور با اشاره به ارزیابیهای انجام شده، خاطرنشان کرد: بسیار خوشحالم که نتایج ارزیابی نشان میدهد مهارتهای شنیدن شما بیش از پیش افزایش و تقویت شده است. این مهارتی است که باید هر روز روی آن کار کنیم و تنها به این دوره آموزشی اکتفا نکنیم. باید برنامههایی داشته باشیم تا خطاهای شناختی که مانع گفتگوهای مؤثر و دقیق میشوند را از بین ببریم و برای آنها راهکار داشته باشیم.
وی در ادامه به دو وظیفه مهم مدیران حوزه زنان اشاره کرد و گفت: اول اینکه باید حوزه زنان را در سازمان خود به دقت بشناسید؛ مسائلی که زنان در مجموعه تحت مدیریت شما دارند، اعم از موضوعات مرتبط با ارتقا، یا ایجاد تعادل بین کار و زندگی. شما وظیفه دارید این مسائل را شناسایی کرده و به افزایش شاخصهای عدالت جنسیتی در محیط کار کمک کنید.
بهروزآذر افزود: وظیفه دوم این است که جامعه مخاطب خود را به درستی شناسایی کنید. به عنوان مثال، در وزارت ارشاد، با زنان هنرمند، سینماگر، موسیقیدان و تئاتر روبرو هستیم که هر کدام مسائل خاص خود را دارند. در بانکها، در بین کارگران، در حوزه تجارت و گمرک نیز مسائل ویژه زنان وجود دارد. شما هستید که باید زودتر از همه این مسائل را شناسایی کرده و با کمک خود آنان، برای آنها راهحل پیدا کنید و تدبیر کنید. ما نیز در کنار شما هستیم تا در مواردی که نیاز به اصلاح قوانین، مقررات یا نظامها داریم، کمک کنیم تا این مسائل حل شود.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه مستمر مهارتها، گفت: مهارت «مدیر به عنوان مربی» یکی از پایهایترین مهارتهاست، اما کافی نیست. شما به مهارتهای مدیریتی پیشرفتهتر دیگری نیز نیاز دارید. یکی از این مهارتها، تبدیل واحد تحت مدیریت خود به یک «واحد یادگیرنده» است. باید خطاها را ریشهیابی کرده و فرآیندهایی طراحی کنیم که از تکرار آنها جلوگیری شود. همچنین تقویت خلاقیت و نوآوری از دیگر نیازهای ضروری است که با تکنیکهای موجود قابل پرورش است.
