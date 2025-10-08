به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مریم میرمالک رئیس دبیرخانه شورای‌عالی رفاه با اشاره به برگزاری همایش توسعه حمایت اجتماعی از کودکان که امروز شانزدهم مهرماه به مناسبت روز جهانی کودک برگزار شد گفت: این همایش با هدف ایجاد تعامل و گفت‌وگوی مستقیم میان مسئولان دولتی و تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه کودک برگزار شد.

وی با بیان اینکه چهار کارگروه تخصصی بر اساس محورهای فعالیت تشکل‌ها در این همایش تشکیل شده است، افزود: در کارگروه سلامت، مباحث مرتبط با فقر سلامت، تغذیه، بهداشت و دسترسی کودکان به خدمات مطرح شد. این کارگروه با حضور فاطمه مهاجرانیسخنگوی دولت و نمایندگان تشکل‌های حوزه سلامت برگزار شد.

میرمالک ادامه داد: کارگروه آموزش به عنوان پرجمعیت‌ترین کارگروه این همایش، بر مسائل مربوط به فقر آموزشی، بی‌عدالتی آموزشی و بازماندگی از تحصیل تمرکز داشت. در این نشست احمد میدری وزیر رفاه و علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش پای صحبت تشکل‌ها نشستند.

رئیس دبیرخانه شورای‌عالی رفاه تصریح کرد: کارگروه حمایت از خانواده و توانبخشی با حضورعلی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور برگزار شد و در کارگروه کودکان کار و مهاجرین نیز زهرا بهروز آذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده حضور یافت.

او افزود: پس از برگزاری کارگروه‌ها، جمع‌بندی نظرها و تصمیم های مطرح‌شده را مسئولان دولتی اعلام کردند تا نتایج کارگروه های تخصصی به تصمیم هایی اجرایی نزدیک‌تر شود.

میرمالک با تأکید بر اهمیت گفت‌وگوی مستقیم میان دولت و مردم گفت: ویژگی مهم این همایش آن بود که مسئولان دولتی در بالاترین سطح چهار ساعت به صورت مستقیم پای صحبت تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد نشستند و دغدغه‌های فعالان حوزه کودک را شنیدند. این رویکرد یکی از نشانه‌های دولت چهاردهم در تقویت تعامل و مشارکت مردمی است.