۲۰ میلیارد تومان برای هوشمند سازی مدارس خراسان جنوبی اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا کاظمی چهارشنبه شب در حاشیه شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران درباره برنامههای توسعه زیرساختی و تجهیزاتی آموزش و پرورش خراسان جنوبی اطهارکرد: ۲۰ میلیارد تومان برای هوشمندسازی مدارس و ۱۰ میلیارد تومان برای سیستمهای گرمایشی در نظر گرفته شده است.
وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: این اعتبارات باید در کل استان توزیع شود و همراه با سایر اعتبارات ساخت و ساز و تجهیزات آموزشی استفاده شود.
کاظمی اعلام کرد: یک مدرسه بزرگ مقیاس در استان ساخته خواهد شد و فرایند آغاز این پروژه در سفر بعدی به استان پیگیری خواهد شد و کارهای مقدماتی توسط مدیران استانی انجام میشود تا نقاطی که هیچ نگاه و توجهی ندارند، شناسایی و اقدامات لازم انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از اضافه شدن پرواز جدید به خراسان جنوبی خبر داد و گفت: پیگیری می کنم هواپیمایی که هفته آینده وارد چرخه پرواز میشود، یک پرواز جدید به مقصد خراسان جنوبی داشته باشد تا دسترسی مردم به پروازهای هوایی افزایش یابد.
وزیر آموزش و پرورش همچنین به نکات مطرحشده توسط همکاران خود اشاره کرد و بیان داشت: چند پیشنهاد و اقدام دیگر توسط دوستان مطرح شد که شامل استفاده از ظرفیتهای استان و بررسی امکان اجرای طرحهای نوآورانه در آموزش و کنترل آسیبهای اجتماعی است و ما به راحتی از پیگیری مسائل استان دست برنمیداریم و حداقل سه سفر دیگر به شهرستانهای نهبندان، فردوس و طبس خواهیم داشت.
وزیر آموزش و پرورش گفت: یکی دیگر از نکات مهم، نیاز به درک مشترک از حرکت نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران است و خوشبختانه این درک در سطح کلان ایجاد شده و آموزش به عنوان اولویت نخست کشور و دولت محسوب میشود.
کاظمی افزود: با این حال، بخشی از برنامههای کلان آموزش و پرورش نیز نیازمند تشریح دقیقتر است که در این سفر و جلسات بعدی با مدیران، این موضوع تبیین خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش درخصوص معرفی استان خراسان جنوبی در برنامه «ایرانجان» بیان کرد: به نظر من این برنامه خلاقانه و نوآورانه، جلوههای زیبایی از تاریخ پرافتخار، فرهنگ و عشق به میهن را به مردم معرفی میکند.
وی بیان کرد: استان خراسان جنوبی دارای ظرفیتهای فراوان اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تمدنی است و این استان مهد علم، دانش و تربیت انسانهای فرهیخته و ماندگار در کشور است.
کاظمی تأکید کرد: ویژگیهای برجسته مردم این استان، مانند تدین، ولایتمداری، قناعت و مناعت، کمنظیر و ارزشمند است و چهرههای دینی برجستهای همچون حضرت آیتالله تهامی و حضرت آیتالله عبادی، شخصیتهای شاخص کشوری مانند رئیس جمهور شهید و شهید غلامحسین شکوهی، اولین وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، همگی از افتخارات این استان هستند.
وزیر آموزش و پرورش گفت: همچنین خراسان جنوبی دارای سرداران و شهدای پرافتخار فراوانی است، از سردار کمیلی تا سردار رحیمی و شهیدان کاوسی، آهنی و شهاب. به تازگی نیز شهادت سردار کاظمی در جنگ ۱۲ روزه برگ زرین دیگری به افتخارات استان افزود.
وی افزود: در حوزه تربیت انسانهای بزرگ، این استان نمونهای ارزشمند و الگویی برای سایر مناطق کشور است.
