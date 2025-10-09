عملیات اجرایی هنرستان «محمد کریم فضلی» در بیرجند آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه عملیات اجرایی هنرستان محمد کریم فضلی بیرجند در مساحت چهار هزار و ۶۰۰متر مربع و سطح بنای هفت هزار و ۷۰۰ سطح زیربنا با ۱۸ کلاس درس با حضور وزیر آموزش و پرورش آغاز شد.

حامد رخسار پور، مدیرکل نوسازی و و تجهیز مدارس خراسان جنوبی در این مراسم بیان کرد: پروژه حاضر مربوط به یکی از هنرستان‌های قدیمی شهر بیرجند است.

وی بیان کرد: در بازدید اولیه مشاهده شد که بخشی از این هنرستان به‌دلیل فرسودگی و قرار گرفتن در فهرست مدارس تخریبی، تخلیه شده بود. بخش دیگری نیز به علت قدمت بالا نیاز به بازسازی اساسی داشت.

رخسار پور افزود: حدود یک سال و نیم است که در این زمینه در خدمت خیرین بزرگوار هلدینگ گلرنگ هستیم و خوشبختانه این مجموعه محترم با رویکردی مسئولانه و نیت خیرخواهانه، تقبل کردند مبلغ ۴۰ میلیارد تومان را بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه مشارکت نمایند.

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین از محل اعتبارات امسال سازمان، مبلغ ۳۵ میلیارد تومان پیش‌بینی و در ردیف تخریب و بازسازی قرار گرفته است.

رخسار پور تأکید کرد: این مجموعه آموزشی در مجموع شامل حدود ۴۰ فضای آموزشی و کارگاهی است که از این تعداد، ۱۸ کلاس درس پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: طراحی پروژه با حفظ درختان قدیمی کاج موجود در محوطه و با محوریت معماری اسلامی–ایرانی انجام گرفته است تا هم اصالت محیط حفظ شود و هم فضای آموزشی مناسب و الهام‌بخش برای دانش‌آموزان فراهم آید.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی افزود: با توجه به ماهیت فنی این مجموعه، بخشی از فضا به‌صورت مرکز تجاری- نمایشگاهی طراحی شده است تا هنرستان‌ها بتوانند تولیدات و دستاوردهای دانش‌آموزان خود را در آن عرضه کنند.

رخسارپور گفت: این بخش در مجاورت خیابان اصلی واقع شده و مساحتی در حدود هزار و ۵۰۰ مترمربع دارد.

وی افزود: در طبقه همکف مجموعه، فضاهای آموزشی، کارگاه‌ها، نمازخانه و پارکینگ طراحی شده است و در طبقه اول نیز بخش فرهنگی شامل آمفی‌تئاتر و لابی قرار دارد که با هدف بهره‌مندی از ظرفیت علمی و فرهنگی منطقه و برگزاری رویدادهای آموزشی و پژوهشی پیش‌بینی شده است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی گفت: شهرستان بیرجند با وجود پیشینه علمی و فرهنگی ارزشمند خود، همچنان با کمبود فضاهای آموزشی مواجه است و در حال حاضر ۴۶ مدرسه در این شهرستان به‌صورت دوشیفت اداره می‌شوند که این امر ضرورت توسعه فضاهای آموزشی را دوچندان می‌سازد.

رخسار پور گفت: از آنجا که این منطقه در مجاورت بافت تاریخی بیرجند قرار دارد، تلاش شد تا در طراحی بنا از بهترین مشاوران سازمان نوسازی مدارس کشور بهره‌گیری شود.

وی بیان کرد: از جمله بازدید و الهام از مدرسه تاریخی شوکتیه – سومین مدرسه مدرن ایران – که یادگار علم و فرهنگ این خطه است، در طراحی پروژه مورد توجه قرار گرفت.