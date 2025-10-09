تردد عادی و روان در تمامی معابر پایتخت؛ پیش بینی ترافیک عصرگاهی

سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیک خیابان‌ها و بزرگراه‌های تهران گفت: امروز وضعیت تردد در معابر و بزرگراه های پایتخت عادی و روان است در معابر خلوت صبحگاهی، حرکت خودروها به آسانی انجام پذیرفت و اما پیش بینی می‌شود که از عصرگاه تا ساعات پایانی شب در برخی از خیابان‌ها شاهد افزایش حجم ترافیک باشیم.

وی در ادامه افزود:رانندگان از عجله و شتاب در معابر خلوت خودداری کرده و با سرعت مطمئنه و حتی کمتر از آن تردد نمایند؛ چرا که دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است؛ یک لحظه غفلت، یک عمر پشیمانی را به دنبال خواهد داشت. سلامتی بزرگ‌ترین نعمتی است که خداوند متعال به انسان عطا کرده است؛ بنابراین نباید با کمی غفلت در رانندگی و عدم رعایت اصول ایمنی ترافیک؛ آن را به مخاطره بیاندازیم.

سرهنگ شریفی با بیان کردن این موضوع مهم که از سبقت غیرمجاز در تمام ساعات شبانه روز در معابر خلوت پایتخت خودداری شود؛ گفت: سرعت غیر مجاز و عبور از دیگر خودروها های متحرک در مکان های غیر ایمن، یکی دیگر از عوامل عمده در بروز تصادفات می‌باشد؛ این عامل نیز مانند عامل سرعت غیر مجاز، علاوه بر خطر انداختن ایمنی خود راننده، سلامتی سایر کاربران ترافیک را نیز به خطر می اندازد. با سبقت گرفتن های غیر مجاز علاوه بر افزایش احتمال وقوع تصادف، تجاوز و ورود به حریم قانونی و حقوقی دیگران نیز محسوب می شود.

رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در خاتمه به موتورسیکلت سواران نیز توصیه کرد: مانند همیشه از موتور سواران و ترک نشینان این وسیله نقلیه تقاضا داریم؛ ضمن استفاده از کلاه ایمنی و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با سرعت مطمئنه و آرامش خاطر در معابر تردد کنید.