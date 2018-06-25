تغییر الگوی ترافیک تابستانی در تهران/ترافیک در بزرگراه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رازقی درباره وضعیت ترافیکی شهر تهران در روز چهارم تیر ماه گفت: در حال حاضر در محورهای بزرگراهی بار ترافیک ورود به محدوده مرکزی شهر را شاهدیم. محور جنوب به شمال بزرگراه‌های نواب و امام علی(ع)، محور غرب به شرق بزرگراه‌های همت و حکیم و همچنین محور شرق به غرب بزرگراه‌های بابایی، زین‌الدین و بلوار ارتش دارای بار ترافیکی نیمه‌سنگین و در حال حرکت است.

وی اظهار داشت: با توجه به شروع فصل تابستان و تغییر در الگوی ترافیکی، ساعت شروع بار صبحگاهی در تهران از ساعت ۷ است که تا ساعت ۹ نیز ادامه دارد. بار ترافیک عصرگاهی نیز از ساعت ۱۶ آغاز می‌شود و تا ساعت ۲۰ ادامه دارد.

رازقی توصیه کرد: هر چند طی ۲۴ ساعت گذشته حادثه خاص جرحی یا فوتی در تهران نداشته‌ایم اما رانندگان سرعت مطمئنه را در محورهای بزرگراهی و خصوصاً در هنگام شب رعایت کنند، زیرا تخطی از سرعت مطمئنه می‌تواند حادثه‌ساز شود.