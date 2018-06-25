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۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۲

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور عنوان کرد؛

تغییر الگوی ترافیک تابستانی در تهران/ترافیک در بزرگراه ها

تغییر الگوی ترافیک تابستانی در تهران/ترافیک در بزرگراه ها

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور، از تغییر الگوی ترافیک تهران در تابستان سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رازقی درباره وضعیت ترافیکی شهر تهران در روز چهارم تیر ماه گفت: در حال حاضر در محورهای بزرگراهی بار ترافیک ورود به محدوده مرکزی شهر را شاهدیم. محور جنوب به شمال بزرگراه‌های نواب و امام علی(ع)، محور غرب به شرق بزرگراه‌های همت و حکیم و همچنین محور شرق به غرب بزرگراه‌های بابایی، زین‌الدین و بلوار ارتش دارای بار ترافیکی نیمه‌سنگین و در حال حرکت است.

وی اظهار داشت: با توجه به شروع فصل تابستان و تغییر در الگوی ترافیکی، ساعت شروع بار صبحگاهی در تهران از ساعت ۷ است که تا ساعت ۹ نیز ادامه دارد. بار ترافیک عصرگاهی نیز از ساعت ۱۶ آغاز می‌شود و تا ساعت ۲۰ ادامه دارد.

رازقی توصیه کرد: هر چند طی ۲۴ ساعت گذشته حادثه خاص جرحی یا فوتی در تهران نداشته‌ایم اما رانندگان سرعت مطمئنه را در محورهای بزرگراهی و خصوصاً در هنگام شب رعایت کنند، زیرا تخطی از سرعت مطمئنه می‌تواند حادثه‌ساز شود.

کد مطلب 4329934

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