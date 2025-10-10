  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۵

انسداد جاده چالوس به صورت موقت از ساعت ۱۲

انسداد جاده چالوس به صورت موقت از ساعت ۱۲

جانشین پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت‌های ترافیکی موقت در محور چالوس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت‌های ترافیکی موقت در محور چالوس خبر داد.

وی اعلام کرد: از ساعت ۱۲:۰۰ امروز، تردد کلیه وسایل نقلیه از ابتدای آزادراه تهران–شمال و میدان امیرکبیر البرز به سمت مرزن‌آباد ممنوع است. همچنین از ساعت ۱۴:۰۰، محدوده پل زنگوله در مسیر شمال به جنوب به‌صورت یک‌طرفه خواهد شد تا بار ترافیکی محور چالوس تخلیه شود.

سرهنگ محبی همچنین تاکید کرد: پس از پایان طرح، مسیرها دوباره دوطرفه خواهند شد و رانندگان موظف به پیروی از دستور مأموران پلیس راه هستند.

کد خبر 6617461

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها