اصلی ترین موضوع رفت و روب، نظارت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت هماهنگی و امور مناطق صبح پنج شنبه ۱۷مهر ماه جلسه کارگروه خدمات شهری با موضوع گام های اجرایی نحوه واگذاری خدمات امور رفت و روب و مدیریت پسماند، با حضور لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق، داوود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، مدیران کل معاونت هماهنگی و امور مناطق، مدیران کل معاونت خدمات شهری و جمعی از شهرداران مناطق برگزار شد.

در این جلسه فروزنده گفت: مهمترین موضوع در بحث رفت و روب و نظافت ، نظارت بر کار پیمانکاران است که این نظارت از چند طریق قابل وصول است.

وی در تشریح این امر ادامه داد: نظام پرداخت حقوق کارگران به ویژه در حال حاضر که کارگران ایرانی در خدمات شهری مشغول هستند، جمع آوری پسماند خشک، پر رنگ کردن نقش مناطق و نواحی در امر نظارت و تجزیه و تحلیل پیمان پمانکاران منطبق بر واقعیت از جمله این موارد است.

فروزنده افزود: آنچه که واضح و مبرهن است این است که نظارت دقیق و همراه با اختیار از سوی مناطق و نواحی می تواند در امر نظافت معابر مثمر ثمر باشد.

وی ادامه داد: پرداخت به موقع حقوق کارگران نیز موضوعی است که باید مد نظر قرار گیرد، اینکه اعتبار به پیمانکاران پرداخت شود اما کارگران حقوق نگرفته باشند پذیرفته نیست و لذا نظام پرداخت حقوق کارگران خدمات شهری باید اصلاح شود و این امر نیز در ذیل اختیارات مناطق تفویض شود.

در ادامه جلسه گودرزی معاون خدمات شهری شهرداری تهران نیز افزود: در حوزه پسماند خشک در حال حاضر کمتر از ۵ درصد درآمد نصیب مدیریت شهری می شود و این امر نیز می تواند با تفویض اختیار خدمات رفت و روب به مناطق و نظارت بیشتر به رقم واقعی خود برسد .

در پایان مقرر شد ساز و کار تفویض اختیار این خدمات به مناطق و نواحی جمع بندی و فرایند اجرایی آن آغاز شود.