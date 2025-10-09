به‌گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی، با اعضای انجمن علمی باستان‌شناسی ایران در محل معاونت میراث‌فرهنگی برگزار شد.

این نشست با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و اجرایی، توسعه همکاری‌های پایدار و تقویت جایگاه علمی و حفاظتی میراث‌فرهنگی کشور برگزار شد.

در آغاز نشست، حامد وحدتی‌نسب، رئیس انجمن علمی باستان‌شناسی ایران و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت‌مدرس، با تاکید بر ضرورت همکاری نهادهای علمی و حاکمیتی در صیانت از میراث‌فرهنگی کشور گفت: موضوع گنج‌یابی در فضای‌مجازی یکی از چالش‌های جدی حوزه میراث‌فرهنگی است و برخورد علمی، فرهنگی و حقوقی با آن نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌هاست. این همکاری می‌تواند به الگویی ملی در حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور تبدیل شود.

در ادامه، علی دارابی با اشاره به سیاست‌های کلان وزارت میراث‌فرهنگی در توسعه تعاملات علمی و تخصصی، تصریح کرد: معاونت میراث‌فرهنگی به‌طور جدی بر گسترش همکاری با انجمن علمی باستان‌شناسی ایران متمرکز است. در همین راستا، ۲۰ محور همکاری مشترک در زمینه‌های آموزش، پژوهش، حفاظت، ثبت جهانی و موزه‌داری احصا و برای اجرا آماده شده است.

وی از تدوین تفاهم‌نامه‌ای کاربردی و تشکیل کارگروه مشترک میان معاونت و انجمن خبر داد و افزود: برگزاری نشست‌های منظم، اجرای پروژه‌های علمی مشترک و ارائه گزارش‌های مستمر از نتایج این همکاری‌ها، بستر ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در حوزه میراث فرهنگی را فراهم خواهد کرد.

دارابی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه صیانت از میراث‌فرهنگی در فضای مجازی نیازمند رویکردی ملی است، گفت: نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ارسال شده و موضوع نیز به رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای‌عالی فضای مجازی ارجاع خواهد شد تا با تصویب مصوبه‌ای در این شورا، از هرگونه فعالیت غیرمجاز در زمینه گنج‌یابی و تبلیغ دستگاه‌های حفاری جلوگیری شود. این اقدام، گامی در جهت حفاظت هوشمندانه از میراث ملی و مقابله با تهدیدات نوپدید است.

معاون میراث‌فرهنگی همچنین از ایجاد کمیته حفاظت میراث فرهنگی با حضور نمایندگان نهادهای مختلف از جمله وزارت کشور، یگان حفاظت و انجمن باستان‌شناسی ایران خبر داد و اظهار کرد: با همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، مقابله با حفاری‌های غیرمجاز با رویکردی هدفمند، علمی و اجتماعی دنبال خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای آموزشی معاونت در دو سال اخیر گفت: در حوزه آموزش، معاونت میراث‌فرهنگی موفق به کسب رتبه نخست کشور شده است. باور داریم که آموزش، زیربنای توسعه است و همکاری با انجمن علمی باستان‌شناسی ایران در طراحی و برگزاری دوره‌های تخصصی، مسیر تربیت نیروهای متخصص و کارآمد را هموار می‌کند.

دارابی همچنین به ظرفیت‌های ارزشمند کشور در حوزه ثبت‌جهانی آثار اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۵۸ پرونده رزرو ثبت جهانی در دست بررسی داریم و از انجمن علمی باستان‌شناسی دعوت می‌کنیم تا با دانش و تجربه اعضای خود، در تکمیل و ارتقای این پرونده‌ها همکاری نزدیک‌تری داشته باشد.

در پایان این نشست، دو طرف با تاکید بر ضرورت استمرار تعاملات سازنده، توافق کردند تا با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، برنامه‌ریزی دقیق و تبادل منظم اطلاعات، مسیر تحقق اهداف مشترک در پاسداری از میراث‌فرهنگی و تاریخی کشور را با جدیت دنبال کنند.