امام جمعه سمنان: یگان ویژه پلیس «دژ مستحکم» امنیت و امید مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی بعدازظهر پنجشنبه در دیدار با فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی استان سمنان به میزبانی دفتر خود با تاکید بر اینکه «قوای مسلح» دژ مستحکمی برای مردم هستند، با تبریک هفته نیروی انتظامی و قدردانی از تلاش‌های فرماندهان و پرسنل یگان ویژه نیروی انتظامی گفت: این مجموعه یکی از آماده‌ترین و مهمترین نیروهای انتظامی در کشور محسوب می‌شود که نقش مهمی در حفظ انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه به فرموده حضرت علی(ع) لشکریان و قوای مسلح، قلعه امنی برای عموم مردم محسوب می‌شوند اظهار کرد: احساس امنیتی که نیروهای انتظامی بویژه یگان ویژه به جامعه منتقل می‌کنند، مایه امید مردم است.

مطیعی با اشاره به روایتی از مولای متقیان حضرت علی(ع) گفت: امام علی(ع) فرمود دشمنان ما شیطان را معیار و ملاک خود قرار می‌دهند، شیطان هم از آنان بعنوان دام‌های خود استفاده می‌کند، در سینه‌های آنان تخم‌گذاری و جوجه‌ریزی می‌کند و این شیاطین بعد از مدتی به جنب و جوش درمی‌آیند و در دامن او رشد می‌کنند تا آنجا که شیطان از چشمان او می‌بیند و با زبان او صحبت می‌کند و سپس به این وسیله بر لغزش‌ها سوار می‌شود، کار زشت او را زیبا جلوه می‌دهد و در نهایت این فرد قلاده شیطان را بر گردن خود می‌اندازد و بنده شیطان می‌شود!

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با بیان اینکه شیطان هیچ سلطه‌ای بر انسان ندارد و البته او را وسوسه می‌کند، افزود: باید مراقب باشیم به زمینه‌ای برای اجرای دستورات شیطان تبدیل نشویم همان‌طور که قرآن کریم نیز مؤکداً از ما خواسته است از شیطان پیروی نکنیم.

وی با بیان اینکه شیطان از زمینه‌های بالقوه انسان‌ها برای به تباهی کشاندن آنان استفاده می‌کند، خاطرنشان کرد: اگر در لغزشگاه ها هوشیار و مراقب نباشیم به زبان و چشم شیطان تبدیل خواهیم شد و خدای نکرده طوق بندگی ابلیس را بر گردن خواهیم آویخت.