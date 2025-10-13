یادمان «کوچکترین ژنرال ایران» در سمنان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از یادمان «کوچکترین ژنرال ایران» صبح دوشنبه در مرکز آموزش‌های شهروندی آرمان واقع در پارک سیمرغ با حضور نماینده ولی فقیه در استان سمنان و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های استان سمنان و مدیران شهرستان سمنان برگزار شد.

آیین معنوی رونمایی از یادمان «کوچکترین ژنرال ایران» شهید مهرداد عزیزاللهی همزمان با افتتاح فاز جدید اولین مدرسه هوشمند ترافیک و شهروندی ایران که در پارک سیمرغ سمنان برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان در این مراسم با اشاره به روایتی از مولای متقیان حضرت علی (ع) گفت: حضرت علی (ع) فرمود وقتی جبرئیل بر آدم فرود آمد، او را در سه امر مخیّر کرد که فقط یکی از آنها را انتخاب نماید: عقل، حیا و دین.

حجت الاسلام مرتضی مطیعی با بیان اینکه عقل مورد اشاره جبرئیل، عقلی است که مسیر دستیابی انسان به بهشت را تسهیل می‌کند ادامه داد: حضرت آدم (ع) در آن هنگام، عقل را برگزید و جبرئیل به حیا و دین فرمان داد بروند که پاسخ دادند ما مأمور شده‌ایم هرجا عقل باشد، ما نیز حضور داشته باشیم که این امر بیانگر آن است که انسان عاقل، از حیا و دین بهره‌مند خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه دشمن تلاش می‌کند حیا و دین را از جامعه ایران دور کند، گفت: جبرئیل به حیا و دین پاسخ داد اگر دستور دارید که عقل را همراهی کنید، در کنار عقل حضور داشته باشید.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه خداوند، انسان را جانشین خود بر روی زمین قرار داده است، افزود: حافظ می‌گوید اگر می‌خواهی به مقام بزرگی و عظمت دست پیدا کنی باید تلاش کنی! صِرف اینکه بزرگ زاده باشی، مفید فایده نخواهد بود!

مطیعی با بیان اینکه بر اساس نظر ملاصدرا، انسان از سه حَیات حیوانی، نباتی و انسانی برخوردارند، گفت: عده‌ای مانند گیاهان زندگی می‌کنند، برخی رفتاری همچون حیوانات از خود نشان می‌دهند و گروهی نیز تاج کرامت انسانی را بر سر نهاده و با بندگی خدا مسیر سعادت را طی می‌کنند.

در پایان این مراسم که با بازدید از بخش‌های مختلف اولین مدرسه هوشمند ترافیک و شهروندی ایران همراه بود، حاضرین نماز مغرب و عشاء خود را به امامت نماینده رهبر معظم انقلاب در استان سمنان اقامه کردند.