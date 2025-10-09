  1. استانها
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۴

قاتل فراری از تهران در تکاب دستگیر شد

ارومیه - فرمانده انتظامی تکاب گفت: فردی با هویت معلوم که مرتکب قتلی در تهران شده بود در تکاب دستگیر و تحویل قانون شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ طالب محمد قلی زاده در این زمینه افزود: فردی با هویت معلوم که در تهران مرتکب قتل شده و متواری شده بود در تکاب شناسایی و دستگیرشد.

وی ادامه داد: با بکارگیری منابع خبری و گسترش چتر اطلاعاتی در عملیاتی منسجم مخفیگاه قاتل شناسایی و نامبرده دستگیر شد.

فرمانده انتظامی تکاب اضافه کرد: در بازرسی از خودرو نامبرده مقدار ۲ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد.

سرهنگ قلی زاده گفت: پرونده مقدماتی تشکیل و در معیت متهم به مرجع قضایی جهت سیر مراحل قانونی تحویل و روانه زندان شد.

