قاتل فراری از تهران در تکاب دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ طالب محمد قلی زاده در این زمینه افزود: فردی با هویت معلوم که در تهران مرتکب قتل شده و متواری شده بود در تکاب شناسایی و دستگیرشد.

وی ادامه داد: با بکارگیری منابع خبری و گسترش چتر اطلاعاتی در عملیاتی منسجم مخفیگاه قاتل شناسایی و نامبرده دستگیر شد.

فرمانده انتظامی تکاب اضافه کرد: در بازرسی از خودرو نامبرده مقدار ۲ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد.

سرهنگ قلی زاده گفت: پرونده مقدماتی تشکیل و در معیت متهم به مرجع قضایی جهت سیر مراحل قانونی تحویل و روانه زندان شد.