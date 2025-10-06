به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیرحسام، با تشریح وظایف تخصصی پلیس آگاهی در استان گفت: پلیس آگاهی شامل چند اداره تخصصی است که هر کدام به حوزه خاصی از جرایم میپردازند؛ از جمله اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری، اداره مبارزه با سرقت، اداره مبارزه با جرایم جنایی و اداره تشخیص هویت.
وی افزود: اداره مبارزه با سرقت پروندههایی را بررسی میکند که معمولاً در کلانتریها و پاسگاهها به نتیجه نمیرسند و نیاز به تخصص بیشتری دارند. همچنین اداره مبارزه با جرایم جنایی مسئول رسیدگی به پروندههایی مانند سرقتهای مسلحانه، آدمربایی و جنایتهای خشن است.
رئیس پلیس آگاهی گلستان با اشاره به آمار سرقت در استان، گفت: گلستان یکی از استانهای پرسرقت کشور است و بیشترین دغدغه پلیس نیز رسیدگی به پروندههای سرقت است. خوشبختانه در سال جاری موفق شدهایم حدود ۶۲ درصد از پروندههای سرقت را کشف کنیم که این رقم نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: در زمینه سرقتهای بهزورگیری، که خط قرمز پلیس محسوب میشود، میزان کشف پروندهها به ۸۰ درصد رسیده و در سرقتهای مسلحانه این رقم به ۹۹ درصد میرسد. پروندههای جنایی نظیر قتل نیز با ۹۷ درصد کشف مواجه هستند که معمولاً تا پایان سال به صد درصد میرسد.
خاطرنشان کرد: پروندههای آدمربایی نیز با بیش از ۱۰۵ درصد کشف، نشاندهنده تلاش مضاعف نیروهای پلیس است. عمدهترین دغدغه پلیس در حال حاضر، جرایم ناشی از خشم و سرقت است که با جدیت و برنامهریزی در حال پیگیری هستند.
وی افزود: پلیس آگاهی با بهرهگیری از فناوریهای نوین و تیمهای تخصصی، آماده مقابله با تمامی جرایم پیچیده و تخصصی در استان است.
