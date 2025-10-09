سرهنگ شمسایی: قاتل ۲۰ ساله در آستانه اشرفیه دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا شمسائی شامگاه پنجشنبه درگفتگو با رسانه ها با اعلام این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، مبنی بر وقوع یک فقره نزاع و دگیری منجر به قتل در یکی از محله های شهرستان آستانه اشرفیه، بلافاصله مأموران پلیس جهت بررسی صحنه جرم در محل مذکور حاضر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه گفت: با حضور مأموران کلانتری۱۲ و پلیس آگاهی در محل مشخص شد یک جوان ۱۸ ساله با سلاح سرد به قتل رسیده که در این رابطه بلافاصله تحقیقات گسترده برای دستگیری عامل یا عاملان قتل آغاز و در نتیجه طی بررسی های فنی به عمل آمده در صحنه وقوع قتل سرنخ هایی از قاتل به دست آمد.

سرهنگ شمسائی با اعلام اینکه با اقدامات پلیسی صورت گرفته مأموران انتظامی کمتر از یک ساعت قاتل شناسایی و دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد، تصریح کرد: در تحقیقات و بازجویی های به عمل آمده قاتل ۲۰ ساله انگیزه خود از ارتکاب این جرم را اختلافات شخصی بیان داشت و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

این مقام انتظامی در پایان با اشاره به اینکه ناتوانی در مهار خشم و عصبانیت در هنگام نزاع و درگیری عواقب بسیار ناگواری به همراه دارد که گاهی جبران ناپذیر است، خاطرنشان کرد: کنترل خشم و حل اختلافات از مجاری قانونی در کاهش جرایم خشن موثر است.