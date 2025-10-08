سرهنگ میثم گوهری آرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اعلام خبر قتل جوانی ۲۸ ساله با سلاح کلت کمری در یکی از محلات سطح شهرستان، با توجه به حساسیت موضوع، پیگیری و دستگیری عامل این جنایت به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی گفت: بررسی های تخصصی ماموران پلیس در این رابطه ادامه داشت تا اینکه با انجام اقدامات دقیق و با اشراف اطلاعاتی ماموران، در نهایت هویت عامل این جنایت شناسایی و متهم در کمتر از ۴۸ ساعت در مخفیگاهش دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد با بیان این که در بازرسی از مخفیگاه این فرد یک قبضه سلاح کلت کمری به کار رفته در صحنه قتل نیز کشف شد،افزود: متهم در تحقیقات پلیس به بزه ارتکابی به دلیل اختلافات شخصی اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد .