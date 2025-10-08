  1. استانها
  2. اصفهان
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۷

قاتل مسلح در نجف‌آباد دستگیر شد

قاتل مسلح در نجف‌آباد دستگیر شد

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از دستگیری قاتل مسلح فراری در کمتر از ۴۸ ساعت در عملیات ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی خبر داد.

سرهنگ میثم گوهری آرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اعلام خبر قتل جوانی ۲۸ ساله با سلاح کلت کمری در یکی از محلات سطح شهرستان، با توجه به حساسیت موضوع، پیگیری و دستگیری عامل این جنایت به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی گفت: بررسی های تخصصی ماموران پلیس در این رابطه ادامه داشت تا اینکه با انجام اقدامات دقیق و با اشراف اطلاعاتی ماموران، در نهایت هویت عامل این جنایت شناسایی و متهم در کمتر از ۴۸ ساعت در مخفیگاهش دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد با بیان این که در بازرسی از مخفیگاه این فرد یک قبضه سلاح کلت کمری به کار رفته در صحنه قتل نیز کشف شد،افزود: متهم در تحقیقات پلیس به بزه ارتکابی به دلیل اختلافات شخصی اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد .

کد خبر 6616027

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها