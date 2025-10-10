به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار جلیل مقدم‌ صبح جمعه در همایش بین‌المللی کارگروه اقدامات بشردوستانه و مقابله با بلایای طبیعی آیونز ۲۰۲۵ با تأکید بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای، به نقش کلیدی نیروی دریایی در حفظ امنیت جمعی و امدادرسانی بشردوستانه پرداخت.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی ضمن خوش‌آمدگویی به مهمانان گرامی و قدردانی از حضور آنها در این رویداد بین‌المللی، بر این نکته تأکید کرد که برگزاری این نشست در شرایط حساس و منطقه‌ای سرسبز، فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربیات و تقویت همکاری‌ها است.

وی با اشاره به چالش‌های گسترده طبیعی و اقلیمی در حاشیه اقیانوس هند، از جمله طوفان‌های خلیج بنگال، لرزش‌های زمین‌لرزه‌ای و جزر و مد فزاینده، یادآور شد: این منطقه مشترک بارها آزمون‌های سختی را پشت سر گذاشته است. در هنگام وقوع فجایع طبیعی، مرزهای جغرافیایی و سیاسی معنایی ندارند و پاسخگویی به موقع و هماهنگ همه کشورها، کلید موفقیت در امدادرسانی بشردوستانه است.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی با اشاره به تجارب موفق همکاری‌های دریایی منطقه‌ای همچون تخلیه شهروندان توسط نیروی دریایی هند و امدادرسانی نیروهای پاکستان و اندونزی، این اقدامات را فراتر از تمرین‌های تاکتیکی دانست و آنها را نشانه تعهد مشترک کشورها به همیاری انسانی توصیف کرد.

وی بر ضرورت تدوین برنامه‌های عملی و قابل اجرا در چارچوب این سمپوزیوم تأکید کرد و افزود: هدف نهایی باید پاسخ سریع، هماهنگ و مؤثر به فجایع آتی باشد تا این اقدامات نه تنها در منطقه اقیانوس هند بلکه به عنوان الگویی جهانی در امدادرسانی بشردوستانه مطرح شود.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی با تأکید بر اهمیت دیپلماسی دریایی، این حوزه را یک‌سوم وظایف نیروی دریایی در جهان خواند و آن را مهم‌ترین و سیاسی‌ترین نیروی نظامی کشورها توصیف کرد و گفت: نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از اعضای فعال سمپوزیوم، ریاست مشترک دو کارگروه از سه کارگروه این همایش بین‌المللی را بر عهده دارد و در راستای ارتقای امنیت جمعی در منطقه اقیانوس هند همواره فعال بوده است.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی تأکید کرد: ایران هیچ‌گاه در تلاش برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و امنیت جمعی کوتاهی نکرده و آماده است این مسیر را با قدرت و تعهد بیشتر ادامه دهد.