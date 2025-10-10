دریادار مقدم: عملکرد سمپوزیوم دریایی اقیانوس هند الگویی برای جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار دوم جلیل مقدم پیش از ظهر جمعه در حاشیه بین المللی نشست کارگروه مشترک اقدامات بشردوستانه و مقابله با بلایای طبیعی گفت: عملکرد سمپوزیوم دریایی اقیانوس هند (آیونز) را باید با درک عمیق تر و برنامه ریزی دقیق تر، به گونهای طرح ریزی و اجرا کنیم که وقتی اتفاقی در حاشیه اقیانوس هند رخ می دهد پاسخ ما آنقدر سریع، هماهنگ و موثر باشد که به عنوان چراغ امید و الگویی برای کل جهان محسوب شود.
وی با اشاره به نقش حیاتی همکاریهای منطقهای در مواجهه با بحرانها و بلایا، بر لزوم تقویت همافزایی نیروهای دریایی کشورهای عضو اجلاس آیونز تأکید کرد.
وی ادامه داد: بروز بحران و فاجعه به مرزها احترام نمیگذارد، ما نیز در برخورد با بحران باید فراتر از مرزها عمل کنیم.
معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش گفت: حضور در چنین رویدادی با موضوع اقدامات بشردوستانه در مقابله با بلایای طبیعی نهتنها یک امتیاز بلکه مسئولیتی عمیق است.
امیر دریادار دوم مقدم در بخش دیگری از سخنان خود با توصیف اقیانوس هند به عنوان صحنهای از قدرت بیپایان طبیعت، افزود: از طوفانهای خلیج بنگال و عدن گرفته تا لرزشهای گسلی و جزر و مد ناشی از تغییرات اقلیمی، این خانه مشترک ما بارها مورد آزمون قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: فجایع طبیعی به مرزها، حکومتها و تفاوتها احترام نمیگذارند و در چنین شرایطی، انسانیت جمعی ماست که باید وارد میدان شود؛ همکاری میان کشورهای منطقه در سالهای گذشته نشان داده که شعار "همسایگان به کمک همسایگان میشتابند" تنها یک جمله نیست بلکه واقعیتی تجربهشده است.
معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش با اشاره به نمونههایی از همکاریهای منطقهای همچون تخلیه شهروندان از مناطق جنگی توسط نیروی دریایی هند، نجات ماهیگیران توسط نیروهای سریلانکا و بنگلادش و عملیات امدادی مشترک پاکستان و اندونزی پس از سونامیها، اظهار کرد: رزمایشهایی مانند طرحهای آیونز صرفاً مانورهای نظامی نیستند، بلکه بیانگر تعهد ما به امنیت و همبستگی جمعی هستند.
امیردریادار دوم مقدم از همه شرکتکنندگان خواست این سمپوزیوم را با نگاه عملیاتیتری پیش ببرند و افزود: عملکرد سمپوزیوم دریایی اقیانوس هند (آیونز)را با باید درک عمیق تر و برنامه ریزی دقیق تر به گونهای طرح ریزی و اجرا کنیم که وقتی اتفاقی در حاشیه اقیانوس هند رخ می دهد پاسخ ما آنقدر سریع، هماهنگ و موثر باشد که به عنوان چراغ امید و الگویی برای کل جهان محسوب شود.
وی با اشاره به اهمیت دیپلماسی دریایی خاطرنشان کرد: دیپلماسی دریایی یک سوم وظیفه نیروی دریایی تمام نقاط جهان بوده و این نیرو سیاسیترین شاخه نظامی در دنیاست و ما بهعنوان یکی از اعضای فعال سمپوزیوم آیونز، افتخار داریم ریاست مشترک دو کارگروه از مجموع سه کارگروه آن را بر عهده داشته باشیم.
در پایان این مراسم از لوگوی نشست بینالمللی کارگروه اقدامات بشردوستانه مقابله با بلایای طبیعی (HADR) آیونز ۲۰۲۵ رونمایی شد.
