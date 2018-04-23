به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش در ششمین اجلاس فرماندهان نیروهای دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند اظهار داشت: امنیت دریایی مساله ای جمعی و جهانی است که متضمن زنجیره کسب ثروت و بهره مندی ملت ها از منافع دریاست.

متن کامل سخنرانی امیر خانزادی به این شرح است؛

«بسم الله الرحمن الرحیم

فرماندهان و افسران محترم نیروهای دریایی حاضر در جلسه

میهمانان گرامی، پیشکسوتان و عالیجنابان،

همانطور که همه ما می دانیم دریا برای یک ملت فرصتی بزرگ برای پیشرفت و اتصال به زنجیره ای محسوب می شود که بهره برداری صحیح از آن، امنیت، رفاهٍ، ثروت و منزلت را در پی دارد، به همین دلیل اتصال به دریا بخشی از وزن ژئوپلیتیک کشورهای ساحلی و دریایی محسوب می شود و آنهایی که به این دروازه عظیم متصل هستند، فرصتی مناسب برای تعامل با دوستان و افزایش مرز امکان تولید ملی را در اختیار دارند. لیکن این فرصت در سایه امنیت معنی پیدا می کند.

امنیت دریایی مساله ای جمعی و جهانی است که متضمن زنجیره کسب ثروت و بهره مندی ملت ها از منافع دریا است. امنیت دریایی حاصل توجه کشورهای ساحلی به دریاهای پیرامونشان، آگاهی محیطی از دریا، تشکیل ائتلاف های هم افزا برای دست یابی به امنیت بسیط و فراگیر جمعی و ممانعت از تحمیل ترتیبات امنیتی نامطلوب توسط دیگران است.

در این بین نیروی دریایی در اندازه معقول و متناسب با وزن ژئوپلیتیک و منافع کشورها یکی از مهمترین عوامل محدود کننده بستر شکل گیری کانون های ناامنی در مناطق دریایی می باشد. هر جا تمدن های دریایی با تکیه بر ظرفیت سواحل، توجه دولت ها و همه ملت ها وارد عرصه شده و قدرت دریایی پایدار و برخوردار از ناوگان نظامی معقول را شکل داده اند، امنیت سواحل، مناطق دریایی تحت حاکمیت، خطوط مواصلاتی دریایی و دریاهای آزاد تضمین شده است. در غیر این صورت ناامنی دریایی تدریجاً شکل گرفته و هزینه هایی را به ویژه به اقتصاد جهانی، تجارت دریایی و مناطق دریایی حساس تحمیل کرده است.

بنابراین در مقابل منافعی که مجاورت با دریا برایمان فراهم آورده است تکالیفی هم داریم که اگر به موقع و با کیفیت مطلوب به آنها نپردازیم، عرصه را برای حضور نامطلوب و نامشروع دیگران فراهم کرده ایم و این سرآغاز پذیرفتن ترتیبات امنیتی نامطلوبی است که با راهبرد معمای امنیتی و موازنه قدرت، دستیابی به صلح و امنیت جمعی از طریق شکل گیری ائتلاف های سازنده منطقه ای را پیچیده و ناممکن کرده و رفتارهای غیرخطی را اشاعی می دهند.

شاید مهمترین دلیل برای تاکید این موضوع که امنیت مناطق دریایی جهان باید در اولویت توسط کشورهای همان منطقه برقرار باشد این است که حضور دیگران نوعی از ترتیبات امنیتی را به منطقه تحمیل می نماید که متضمن منافع جمعی به ویزه منافع کشورهای منطقه نیست!

همکاری برای دستیابی به فناوری های پایدار کننده و ساخت تجهیزات دریایی که علاوه بر تضمین حضور موثر در دریا و پایش مناطق دریایی به اشتراک گذاشتن اطلاعات و افزایش آگاهی محیطی را در پی دارند، یکی دیگر از عواملی است که امنیت جمعی را تحکیم می بخشد. زیرا هر چه با آگاهی و اثربخشی بیشتر در دریا حضور داشته باشیم، دریا، این محیط چند وجهی را که در آینده بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت و با ترافیکی از تنوع بازیگران و سکوها مواجه خواهد شد را بهتر اداره خواهیم کرد.

برای این منظور باید به دنبال یافن زمینه های همبستگی گروهی بود و اولین گام آن مطالعه و گفتگو است. گردهمایی و گفتگو اولین و مهمترین گام برای افزایش آگاهی محیطی از طریق به اشتراک گذاشتن دانش، اطلاعات، عقاید و نظرات می باشد. من این فرصت را غنیمت می شمارم تا از نیروی دریایی هند به دلیل پایه گذاری سمپوزیوم دریایی اقیانوس هند (IONS) به عنوان یک گام مهم برای هم افزایی کشورهای منطقه در دریا تشکر و قدردانی نمایم. IONS محیط جدیدی را برای کشورهای منطقه اقیانوس هند (IOR) فراهم کرده است تا با استفاده از آن بتوانند به طور مستقیم با یکدیگر گفتگو کنند. اکنون حدود ۱۰ سال از تاسیس IONS می گذرد و در این دوران پنج کشور از منطقه اقیانوس هند مسئولیت ریاست دوره ای آن را بر عهده داشته اند. فرماندهان زیادی در این جمع حضور دشته اند که امروز یا در مسئولیت جدیدی گمارده و یا بازنشسته شده اند و برخی مانند دریادار بارت در نوبت جدا شدن از ما هستند که برای همه آنها آرزوی موفقیت دارم.

تصویب منشور، تشکیل کارگروه های مقابله با دزدی دریایی، مقابله با بلایای طبیعی و تبادل اطلاعات در کنار کارگاه های مقدماتی و انتشار IONSPHERE و ایجاد سایت IONS و برگزاری ۵ دوره اجلاس IONS کلیدی ترین اقداماتمان طی ۱۰ سال گذشته بوده است و من تقریباً افتخار حضور در همه نشست های قبلی بجز نشست هند را داشته ام. باید اعتراف کنیم که این اقدامات در دستیابی به فهم مشترک از محیط دریایی مان و اداره بهتر آن بسیار موثر بوده است. اقدام اخیر نیروی دریایی بنگلادش در برگزاری اولین رزمایش امداد و نجات دریایی IONS تحسین برانگیز است. اکنون لااقل می توانیم بگوییم کمی از حرف و از روی کاغذ جارج شده ایم. این حرکتی جسورانه، ارزشمند و شایان تقدیر برای شروع اقدامات عملی در دریا بود که نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز با اعزام ناوهای جنگی خود آن را تقویت نمود و در ادامه باید گام های اثربخش تری برای همکاری بیشتر و تقویت امنیت به صورت جمعی در دریا برداریم.

تشکیل گروه رزمی IONS که بیش از ۶ سال است نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد آن را داده است و هنوز از دستور کار جلسه محرمانه فرماندهان فراتر نرفته و تدوین زبان مشترک برای اقدامات تاکتیکی هماهنگ در دریا از جمله اقداماتی است که بر روی زمین مانده که تحقق آنها می تواند همبستگی گروهی برای دست یابی به ثبات و پایداری بیشتر را تقویت کند.

عالیجنابان،

منافع دریا این میراث بشری متعلق به همه ملت هاست و برای بهره مندی از آن باید مقتدرانه در دریا حضور داشت، در غیر این صورت در انحصار آنهایی باقی می ماند که هنوز رد پایشان بر سواحل و جزایرمان باقی است و بهره مندیمان از دریا متکی به اراده آنها خواهد بود.

اطمینان دارم این گردهمایی ارزشمند که با حضور گرم و صمیمی شما معنی یافته است، علاوه بر اینکه بستری مناسب برای تحکیم و توسعه روابط دریایی کشورها فراهم می نماید، زمینه ساز ثبات و صلح پایدار در منطقه اقیانوس هند و دریاهای مجاور، حضور مسئولانه در دریا و نمایش رفتار حرفه ای دریایی بر پایه حقوق بین الملل دریاها و منافع مشترک در دریا خواهد بود.

سمپوزیوم تهران بر مبنای منشور IONS به مدت چهار روز برنامه ریزی شده است که در این زمان مواردی همچون ۵ پنل با ۴ عنوان مشخص و یک عنوان آزاد برای تمامی حضار طی دو روز و پس از آن نشست محرمانه فرماندهان برای فرماندهان کشورهای عضو و ناظران IONS را برنامه ریزی کرده ایم. امکانات لازم نیز برای ملاقات های دوجانبه بین کشورهای شرکت کننده در طول مدت سمپوزیوم در نظر گرفته شده است. یک برنامه فرهنگی ایرانی نیز برای حضار گرامی پیش بینی شده است که امیدواریم طی آن با گوشه ای از فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی، که یکی از کهن ترین تمدن ها در جهان می باشد، لذت ببرید.

نیروی دریایی ارتش جمهور یاسلامی ایران در این دوره تلاش خواهد کرد تا IONS اقدامات عملی تری در راستای دست یابی به اهداف اجلاس داشته باشد و برای این منظور برنامه های خاصی تدارک دیده شده است که امیدواریم همکاری نزدیک اعضای اجلاس این اقدام را تقویت کند.

در این فرصت به همسایگان جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر که بیشتر آنها برای اولین بار فرصت حضور در این اجلاس را یافته اند نیز خیر مقدم عرض می نمایم و برای آگاهی حضار عرض می نمایم که همزان با برگزاری اجلاس IONS، فرماندهان نیروهای دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر نیز سومین نشست خود را برای دستیابی به یک توافق واحد به منظور توسعه همکاری ها و دست یابی به امنیت جمعی برگزار می نمایند. در پایان یک بار دیگر برای حضورتان در این اجلاس تشکر می کنم، همچنین بک بار دیگر از نیروی دریایی بنگلادش برای اقدامات ارزشمندی که طی دو سال گذشته در راستای تحقق اهداف جمعی مان تحت منشور IONS انجام داده است صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم.

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته»