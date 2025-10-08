جشن کودکان گلستانی در مسیر حال خوش زندگی

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: هفته ملی کودک، هر ساله فرصتی است برای بزرگداشت دنیای پرنشاط و شگفتانگیز کودکان که مملو از شادی، خلاقیت و کنجکاوی است. این هفته، بهانهای برای توجه ویژه به حقوق، نیازها و رشد همهجانبه کودکان و نوجوانان است و امسال با شعار «کودکان، حال خوش زندگی» در سراسر کشور از جمله استان گلستان برگزار می شود.
آغاز هفته ملی کودک در گلستان
در نخستین روز این هفته، مربیان مرکز فرهنگیهنری دلند ویژهبرنامهای شاد و آموزنده با عنوان «رنگ کودکی» ترتیب دادند. این برنامه در روز سهشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور کودکان پیشدبستانی و دانشآموزان پایه سوم دبستان برگزار شد.
در طول این رویداد، کودکان با شور و هیجان در بخشهای مختلفی همچون قصهگویی، شعرخوانی، بازیهای گروهی و مسابقات سرگرمکننده شرکت و لحظاتی پر از شادی و نشاط را تجربه کردند.
نمایشگاه هفته ملی کودک در گرگان
همزمان با این ویژهبرنامه، نمایشگاه هفته ملی کودک در تالار فخرالدین اسعد گرگانی افتتاح شد.
این نمایشگاه با ۲۲ غرفه متنوع شامل بازیهای بومی و محلی، هوش مصنوعی، چای حضرتی، کتابخوانی، قصهگویی، نمایش عروسکی، نقاشی و هنرهای تجسمی، فروش محصولات فرهنگی کانون و نجوم برگزار و میزبان کودکان، نوجوانان، خانوادهها و سایر اقشار جامعه خواهد بود.
نمایش سه فیلم انیمیشن مدرن در جشنواره کودک گلستان
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، در آیین افتتاح نمایشگاه با تأکید بر اهمیت شادی کودکان، به خبرنگار مهر، گفت: حال خوب کودکان نه تنها برای خودشان، بلکه برای والدین نیز مایه آرامش است و دنیای پاک آنان سرمایهای ارزشمند برای آینده کشور محسوب میشود.
احمد گلچین افزود: در کنار جشنواره کودک و نوجوان اصفهان، سه فیلم انیمیشن با تکنولوژی روز نیز در گلستان به نمایش گذاشته شده تا کودکان و خانوادهها از آن بهرهمند شوند.
گلچین همچنین به فعالیت نویسندگان توانمند استان در حوزه کتاب کودک اشاره کرد که با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آثار خود را منتشر میکنند تا نسل آینده با فرهنگ و هنر رشد کند.
۲۲ غرفه با محوریت رشد فکری کودکان
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان گلستان هم به خبرنگار مهر گفت: در این نمایشگاه ۲۲ غرفه در موضوعاتی همچون بازیهای بومی و محلی، هوش مصنوعی، کتابخوانی، قصهگویی، نمایش عروسکی، نقاشی، هنرهای تجسمی، فروش محصولات فرهنگی کانون، نجوم و دیگر حوزههای مرتبط با رشد و پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپا شده است.
الهه غیناقی با عنوان این که هدف از برگزاری این نمایشگاه ایجاد فضایی شاد، آموزنده و فرهنگی برای کودکان است، گفت: جشن اصلی هفته ملی کودک روز ۱۶ مهر با حضور گسترده کودکان، خانوادهها و هنرمندان برگزار میشود و برای سومین سال متوالی، گروههای هنری به بیمارستان کودکان (طالقانی گرگان) میروند تا از کودکان بیمار، به ویژه مبتلایان به سرطان، دلجویی کنند.
آینده هر کشوری در گرو سرمایهگذاری هوشمندانه برای نسل کودک و نوجوان آن است
مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: برگزاری چنین برنامههایی توسط نهادهای دولتی، سمنها و تشکلها نقش مهمی در ایجاد نشاط و شادابی کودکان دارد.
مهدی بیدلی تأکید کرد: آینده هر کشوری در گرو سرمایهگذاری هوشمندانه بر نسل کودک و نوجوان آن است و ایجاد فضاهای متنوع، زمینه رشد و شکوفایی نسل آینده را فراهم میآورد.
پیام استاندار گلستان به مناسبت هفته ملی کودک
استاندار گلستان در پیام خود این هفته را فرصتی برای نگاه دوباره به دنیای پر از شادی و رویا کودکان دانست و اظهار کرد: کودکان گوهرهای ناب زندگی و سرمایههای بیبدیل آینده این مرز و بوماند.
علی اصغر طهماسبی بر اهمیت تعلیم، تربیت، امنیت، محبت و احترام به حقوق کودکان تأکید کرد و از همه نهادها خواست تا با شعار «کودکان، حال خوش زندگی» فضایی برای رشد و شکوفایی آنان فراهم آورند. استاندار همچنین آرزوی سلامت، شادی و موفقیت برای همه کودکان استان و کشور کرد.
گفتنی است، نمایشگاه هفته ملی کودک در استان گلستان، همزمان با سراسر کشور و با شعار «کودکان، حال خوش زندگی»، از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه برگزار میشود.
این رویداد با برنامههای متنوع فرهنگی، آموزشی و تفریحی، در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان و فراهم کردن فضایی شاد و آموزنده برای آنها ادامه خواهد داشت.
